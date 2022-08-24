Что нам стоит дом построить: эксперты рассказали, как изменились цены на стройматериалы
Строительство частных домов во втором квартале 2022 года стало дешевле, но ретейлеры прогнозируют новую волну роста цен
Международные бренды продолжают покидать российский рынок. На фоне падения курса рубля, роста цен и закрытия границ для поставок в Россию европейских товаров в конце первого квартала возник ажиотажный спрос на стройматериалы, средний чек в DIY-сетях вырос на 27-70%. Но во втором квартале, на который приходится начало строительно-ремонтного и дачного сезона, ситуация изменилась. По данным экспертов сети гипермаркетов «Формула М2», стройматериалы для частного строительства стали дешевле на 8-23%.
Строить стало дешевле
Так, строительство дома из газобетона снизилось по стоимости на 10,5%. При расчёте сметы для здания размером 8x8 м, бюджет составил 4,73-4,86 млн рублей. Каркасные дома подешевели на 13,5%, и стоимость аналогичного проекта составила 3,55-3,67 млн рублей за дом.
«Мы заметили, что закупки стройматериалов для постройки дома снизились. Потребители не спешат запасаться, скорее всего, ожидая дальнейшего снижения цен. Понять их можно: разница в стоимости даже в одну тысячу рублей очень ощутима при заказе больших объёмов. Тем не менее потенциал снижения во многих товарных категориях практически исчерпан, цены на материалы уже возвращаются к допандемийным временам», — отметил коммерческий директор сети «Формула М2» Ярослав Дуплинский.
Отечественный фасад
Сильнее всех подешевели инженерные и электрические системы (на 20,7-23,7%), фундамент (на 17,6-20,4%), лесо- и пиломатериалы (на 7,8-19,3%). При этом стоимость материалов для фасада выросла на 10-16,6% — из-за дефицита строительной химии и материалов для теплоизоляции, в частности минеральной ваты.
«Верхний слой фасада — это или колерованная штукатурка, или краска. А с краской сейчас не всё просто, потому что ведущие иностранные производители ограничивают деятельность в России», — пояснили эксперты «Формулы М2».
Срез аналитиков интернет-магазина «Формула М2» показал: рост цен на лакокрасочные материалы, строительную химию и керамическую плитку во втором квартале 2022 года составил в среднем около 10-20%. В то время как цены на газобетон, фанеру, брус упали на 30-50%.
Для сетевых магазинов оптовые цены на материалы индивидуального жилищного строительства выросли в конце первого квартала 2022 года на 3-17%, а закупочные цены на отделочные материалы (керамическая плитка, керамогранит, ламинат) — на 25-50%. Больше всего подорожали импортные товары из Европы — на 50%. Несмотря на то, что к концу второго квартала некоторые производители уже начали заявлять о постепенном снижении закупочной стоимости, к прежнему уровню они пока не вернулись.
В конце февраля и начале марта рост цен был обусловлен курсом валют. Но более долгосрочным фактором стало подорожание логистики. Кроме того, даже отечественным производителям потребовалось искать замену импортным комплектующим и сырья: красителей, глазури, декоративной бумаги, глины.
«С весны высокий спрос был на европейские бренды электроинструментов, товаров для сада, станков, оборудования для клининга. Ряд европейских поставщиков со смежных рынков начали объявлять о своём уходе, поэтому люди в панике побежали покупать товар. Также были всплески на дачные товары, инструменты бытового сегмента. То есть всё то, что пригодится людям для дачи», — добавили в «Формуле М2».
Ещё одним фактором снижения стоимости продукции стала ситуация с экспортом. Сегодня весь лесопромышленный комплекс находится под санкциями, поэтому появилось большое количество товаров, которые будут сбывать только на внутреннем рынке. Так, цены на газобетон упали во многом из-за возросших поставок из Белоруссии, также ограниченной в возможностях экспорта.
Прогнозы на будущее
В начале строительного сезона в сегменте загородной недвижимости в 2022 году не было такого ажиотажного спроса, как в прошлом году. Загородный рынок стал замирать после всплеска предыдущих двух лет, связанного с пандемией коронавируса. Но тренд на переезд никуда не делся — желающих жить поближе к земле по-прежнему много, но процессы строительства стали сложнее: участки дорожают, возможностей для быстрого подключения к сетям не прибавилось, да и всё тот же рост цен на материалы.
«Если объёмы строительства в России увеличатся, то, возможно, на рынке сохранится высокий спрос, благодаря которому различные предприятия, в первую очередь лесопромышленного комплекса, не будут сворачивать деятельность. В это хотелось бы верить», — подытожили в коммерческом департаменте сети «Формула М2».