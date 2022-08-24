Что нам стоит дом построить: эксперты рассказали, как изменились цены на стройматериалы

Международные бренды продолжают покидать российский рынок. На фоне падения курса рубля, роста цен и закрытия границ для поставок в Россию европейских товаров в конце первого квартала возник ажиотажный спрос на стройматериалы, средний чек в DIY-сетях вырос на 27-70%. Но во втором квартале, на который приходится начало строительно-ремонтного и дачного сезона, ситуация изменилась. По данным экспертов сети гипермаркетов «Формула М2», стройматериалы для частного строительства стали дешевле на 8-23%.

Строить стало дешевле

Так, строительство дома из газобетона снизилось по стоимости на 10,5%. При расчёте сметы для здания размером 8x8 м, бюджет составил 4,73-4,86 млн рублей. Каркасные дома подешевели на 13,5%, и стоимость аналогичного проекта составила 3,55-3,67 млн рублей за дом.

«Мы заметили, что закупки стройматериалов для постройки дома снизились. Потребители не спешат запасаться, скорее всего, ожидая дальнейшего снижения цен. Понять их можно: разница в стоимости даже в одну тысячу рублей очень ощутима при заказе больших объёмов. Тем не менее потенциал снижения во многих товарных категориях практически исчерпан, цены на материалы уже возвращаются к допандемийным временам», — отметил коммерческий директор сети «Формула М2» Ярослав Дуплинский.

Отечественный фасад

Сильнее всех подешевели инженерные и электрические системы (на 20,7-23,7%), фундамент (на 17,6-20,4%), лесо- и пиломатериалы (на 7,8-19,3%). При этом стоимость материалов для фасада выросла на 10-16,6% — из-за дефицита строительной химии и материалов для теплоизоляции, в частности минеральной ваты.

«Верхний слой фасада — это или колерованная штукатурка, или краска. А с краской сейчас не всё просто, потому что ведущие иностранные производители ограничивают деятельность в России», — пояснили эксперты «Формулы М2».

Срез аналитиков интернет-магазина «Формула М2» показал: рост цен на лакокрасочные материалы, строительную химию и керамическую плитку во втором квартале 2022 года составил в среднем около 10-20%. В то время как цены на газобетон, фанеру, брус упали на 30-50%.

Для сетевых магазинов оптовые цены на материалы индивидуального жилищного строительства выросли в конце первого квартала 2022 года на 3-17%, а закупочные цены на отделочные материалы (керамическая плитка, керамогранит, ламинат) — на 25-50%. Больше всего подорожали импортные товары из Европы — на 50%. Несмотря на то, что к концу второго квартала некоторые производители уже начали заявлять о постепенном снижении закупочной стоимости, к прежнему уровню они пока не вернулись.

В конце февраля и начале марта рост цен был обусловлен курсом валют. Но более долгосрочным фактором стало подорожание логистики. Кроме того, даже отечественным производителям потребовалось искать замену импортным комплектующим и сырья: красителей, глазури, декоративной бумаги, глины.

«С весны высокий спрос был на европейские бренды электроинструментов, товаров для сада, станков, оборудования для клининга. Ряд европейских поставщиков со смежных рынков начали объявлять о своём уходе, поэтому люди в панике побежали покупать товар. Также были всплески на дачные товары, инструменты бытового сегмента. То есть всё то, что пригодится людям для дачи», — добавили в «Формуле М2».

Ещё одним фактором снижения стоимости продукции стала ситуация с экспортом. Сегодня весь лесопромышленный комплекс находится под санкциями, поэтому появилось большое количество товаров, которые будут сбывать только на внутреннем рынке. Так, цены на газобетон упали во многом из-за возросших поставок из Белоруссии, также ограниченной в возможностях экспорта.

Прогнозы на будущее

В начале строительного сезона в сегменте загородной недвижимости в 2022 году не было такого ажиотажного спроса, как в прошлом году. Загородный рынок стал замирать после всплеска предыдущих двух лет, связанного с пандемией коронавируса. Но тренд на переезд никуда не делся — желающих жить поближе к земле по-прежнему много, но процессы строительства стали сложнее: участки дорожают, возможностей для быстрого подключения к сетям не прибавилось, да и всё тот же рост цен на материалы.