Что нельзя делать 28 мая, чтобы кошелёк не опустел?

28 мая на Руси вспоминали святого Пахомия Великого, а сам день прозвали Бокогреем. Говорили, что в этот день «черёмуховые утренники сменяются рябиновым теплом». Какие традиции соблюдали 28 мая наши предки, читайте на amic.ru.

Кто такой Пахомий Великий?

Пахомий — основатель киновитного (общежительного) монашества. Жил в III веке в Фиваиде (Верхний Египет). Был хорошо образован, служил в войсках императора Константина. Вернувшись с военной службы, принял христианство и поселился в Египте. Через 10 лет жизни в пустыне, недалеко от развалин селения Тавенниси, услышал он голос Бога, наставляющий построить здесь обитель.



Пахомий исполнил волю Всевышнего и собрал вокруг себя единомышленников, которые пристроили к основной обители ещё семь. Он разработал монастырский устав, в котором прописал все правила: количество молитв, форму одежду, физический труд. Преставился святой Пахомий после тяжёлой болезни 53 лет от роду в 348 году и был похоронен под стенами обители, которую построил.

Что делали на Руси 28 мая?

На Пахома полагалось сеять пшеницу и поздний овёс. Кроме этих культур сажать ничего было нельзя: урожая не будет.



Если 28 мая выпадал погожий день, обязательно шли на рыбалку. Считали, что клёв будет хороший, а если вдруг дела не заладятся, нужно просто поменяться удочками с соседом, и точно не останешься без улова.



Парни на Пахома признавались девушкам в любви, насыпая в ладонь горстку пшеницы. Если девица её забирала, значит отвечала взаимностью, а если высыпала на дорогу и уходила, то говорила «нет». Зерно с дороги парень обязательно собирал, чтобы не брать грех на душу.

Что нельзя делать на Пахома?



— брать от кого-то деньги — притянешь чужие долги и будешь по ним расплачиваться;

— вытираться не своим полотенцем — притянешь к себе чужие проблемы, с которыми придется разбираться;

— незамужним девушкам и женщинам делиться с кем-то своими любовными планами — можно без мужа до конца жизни остаться;

— оставлять на столе грязную посуду, а дома беспорядок — деньги утекут сквозь пальцы, и не заметишь.