Что нельзя делать 28 мая, чтобы кошелёк не опустел?
Почему 28 мая нельзя ни от кого брать деньги и вытираться чужим полотенцем
28 мая на Руси вспоминали святого Пахомия Великого, а сам день прозвали Бокогреем. Говорили, что в этот день «черёмуховые утренники сменяются рябиновым теплом». Какие традиции соблюдали 28 мая наши предки, читайте на amic.ru.
Кто такой Пахомий Великий?
Пахомий — основатель киновитного (общежительного) монашества. Жил в III веке в Фиваиде (Верхний Египет). Был хорошо образован, служил в войсках императора Константина. Вернувшись с военной службы, принял христианство и поселился в Египте. Через 10 лет жизни в пустыне, недалеко от развалин селения Тавенниси, услышал он голос Бога, наставляющий построить здесь обитель.
Пахомий исполнил волю Всевышнего и собрал вокруг себя единомышленников, которые пристроили к основной обители ещё семь. Он разработал монастырский устав, в котором прописал все правила: количество молитв, форму одежду, физический труд. Преставился святой Пахомий после тяжёлой болезни 53 лет от роду в 348 году и был похоронен под стенами обители, которую построил.
Что делали на Руси 28 мая?
На Пахома полагалось сеять пшеницу и поздний овёс. Кроме этих культур сажать ничего было нельзя: урожая не будет.
Если 28 мая выпадал погожий день, обязательно шли на рыбалку. Считали, что клёв будет хороший, а если вдруг дела не заладятся, нужно просто поменяться удочками с соседом, и точно не останешься без улова.
Парни на Пахома признавались девушкам в любви, насыпая в ладонь горстку пшеницы. Если девица её забирала, значит отвечала взаимностью, а если высыпала на дорогу и уходила, то говорила «нет». Зерно с дороги парень обязательно собирал, чтобы не брать грех на душу.
Что нельзя делать на Пахома?
— брать от кого-то деньги — притянешь чужие долги и будешь по ним расплачиваться;
— вытираться не своим полотенцем — притянешь к себе чужие проблемы, с которыми придется разбираться;
— незамужним девушкам и женщинам делиться с кем-то своими любовными планами — можно без мужа до конца жизни остаться;
— оставлять на столе грязную посуду, а дома беспорядок — деньги утекут сквозь пальцы, и не заметишь.
Какие приметы характерны для 28 мая?
— Лето будет таким же, как погода на Пахома.
— Подул западный ветер, а небо затянуло облаками — наступила пора сева яровых.
— Радуга после дождя говорит, что непогода отступила.
— Папоротники развернули листья, осина выбросила серёжки, березы выпустили молодые листочки — порка за первыми грибами.
— Прилетевшие ласточки не подновляют старые гнёзда, а строят новые, — жди пожар, внезапно снялись с насиженного места — будет беда.
— Если на дворе стоит тёплая погода, стоит отправиться на рыбалку — клёв будет отличный.