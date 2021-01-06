Что нельзя делать на Рождество, чтобы прожить год в благополучии и достатке

Что за праздник Рождество Христово?

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Вопрос дня Как празднуют католическое Рождество в 2019 году и почему оно раньше православного

7 января православные христиане отмечают рождение во плоти Иисуса Христа. В библейском предании говорится, что Дева Мария вместе с мужем Иосифом перед рождением ребенка пришла в Вифлеем, чтобы поучаствовать в переписи населения. Мест для ночлега в городе не было, поэтому пастухи приютили их в пещере, где жили коровы и овцы. Именно здесь ночью родился Иисус.

Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа приводится только у евангелиста Луки: "Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице".

О рождении Спасителя людей оповестила Вифлеемская звезда, которая засияла в небе. Согласно библейскому преданию, этот знак увидели волхвы и поспешили поздравить Деву Марию с рождением сына. Они подарили ему ладан, золото и смирну и поклонились как новому царю Иудеи.

Узнав об этом, правящий царь Иудеи Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет. Тогда семья Иосифа была вынуждена бежать в Египет и находилась там до смерти царя Ирода.