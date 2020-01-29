Что происходит на "китайском рынке" в Барнауле, пока в Поднебесной бушует коронавирус

Коронавирус шагает по планете. Люди обеспокоены. Многие даже отказываются заказывать товары из Китая, опасаясь инфекции. Барнаульцы же с опаской говорят о "китайском рынке", работающем в городе с 2001 года. "Хотели сыну джинсы поехать купить. Но теперь туда точно не поедем. А вдруг еще заразимся?" – пассажиры в 27-й маршрутке испуганно делятся последними новостями о смертельном вирусе. Корреспонденты amic.ru не побоялись съездить на рынок, посмотреть, что там сейчас происходит и узнать, есть ли повод для паники (спойлер: нет абсолютно никакого).

Виноват Новый год

"Китайским" жители Барнаула называют весь оптово-розничный рынок на пр. Космонавтов. На самом деле это не верно. В комплексе есть лишь один павильон, где торгуют вещами, привезенными напрямую из Китая. Он открыт в 2001 году и в начале "нулевых" был чрезвычайно популярен. Барнаульцы приезжали сюда за экзотикой и дешевыми вещами и постепенно название "китайский" перекинулось на весь рынок.

Мы приехали сюда днем во вторник, 28 января. Продавцы обрадовались нам так, как некоторые родным не радуются. "Девочки, курточки! Сумки! Сапожки!" – слышатся призывы со всех сторон.

Узнав, что мы журналисты, заметно грустнеют, но не теряют надежды заработать: "Да вы только посмотрите, какие блузочки, всего 200 рублей!"

Их настойчивость понятна: покупателей в павильоне мало, только несколько человек не торопясь исследуют ассортимент. То ли будний день и все на работе, то ли действительно испугались коронавируса, из-за которого в Поднебесной погибло больше ста человек. Оказывается, ни то и ни другое – это просто традиционный спад покупателей после новогодних праздников.

"В январе обычно посещаемость рынка сильно падает. Это из года в год: люди все деньги на Новый год потратили. Рынок оживает с середины февраля. Поэтому пока ничего сказать не можем. Про вирус, конечно, все говорят. И мы обсуждаем тут, что слышим. Но пока обстановка спокойная", – рассказывает продавец в отделе женской одежды, попутно расхваливая свой товар.

Думы про вирус

В "китайском" павильоне работают русские, выходцы из стран ближнего зарубежья, вьетнамцы, китайцы. Русскоговорящие продавцы признаются, что за новостями о коронавирусе следят внимательно, и сейчас все-таки с опаской относятся к жителям Китая, так как боятся заразиться: многие из них уезжали на родину, чтобы отпраздновать Новый год (в 2020 году в Китае его отмечали 25 января, – прим. редакции), а сейчас начинают возвращаться в Барнаул.

"Многие китайцы уехали к себе на Новый год в декабре, еще до этой информации о вирусе. Сейчас некоторые не смогут приехать, так как провинции закрыли. Хотя надо было раньше еще закрывать, поздно спохватились. Поэтому и побаиваемся", – рассуждает продавец Наталья.

Ее поддерживают две женщины-продавца, прислушивающиеся к нашему разговору. Они одобрительно кивают, соглашаясь со словами Натальи.

Возникают и другие сложности. Как рассказывают предприниматели, они столкнулись с тем, что их постоянные клиенты отказываются закупать товар из Китая.

"Пока вроде как особо не заметно. Январь всегда "глухой". Но многие действительно боятся ехать. Мне лично именно так и пишут наши барнаульские оптовики, которые раньше закупали товар. Но у нас товар давно пришел, еще до вируса. А после этого не было поступлений, и пока не ожидаем", – говорит Наталья.



Одна из причин такого отношения, по мнению людей, – мало четкой информации об этом вирусе: как он передается, насколько опасен. И что же все-таки на самом деле происходит в Поднебесной. Информация в СМИ – противоречивая: одни пишут об эпидемии, другие – что паника раздута. А узнать правду из "первых уст" – коллег-китайцев – тоже не получается, сетуют продавцы.

Неразговорчивые китайцы

Представители Китая на рынке действительно категорически не настроены на общение. Все, с кем мы пытались поговорить, либо нас не понимают (или делают вид, что не понимают), либо отрицательно машут головой и закрывают лицо руками, чтобы не попасть на фото.

За нашими попытками разговорить неразговорчивых китайцев наблюдают продавцы отделов электроники, хозяйственных товаров, искусственных цветов. Некоторые откровенно хихикают, попивая растворимый кофе. Словно смотрят шоу по телевизору. Но мы не обижаемся.

"Они вам ничего не расскажут. Они и нам никогда ничего не рассказывают. Вон, у меня двое работают. Спрашиваю – молчат", – не выдержала женщина с шалью на плечах.

В ее отделе действительно сидят двое молодых китайцев, девушка и парень. Девушка постоянно смотрится в зеркало, ее коллега уткнулся в телефон. Между собой они перебрасываются короткими фразами на китайском языке. Нашу беседу с другими продавцами внимательно слушают, скорее всего, понимают, о чем идет речь. Но как только мы обращаемся к ним – резко машут головами, не глядя в глаза.

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В отделе находятся еще двое продавцов. Русские – девушка в ярком розовом жилете и мужчина в свитере.

"Нам они тоже отказываются что-то говорить про вирус, хотя и все понимают. А мы сейчас действительно побаиваемся. Позавчера в соседний отдел приехала собственница из Китая. Вот как она вырвалась оттуда?" – жмет плечами девушка.

"Если так боитесь, почему тогда маски не носите?" – удивляемся мы. Девушка в ответ еще больше изумляется: "Мы? Маски? Да я не смогу в маске: нос не дышит".

"Маски спасают 10-20 минут, потом становятся неэффективными", – авторитетно заявляет мужчина.



Еще несколько раз безуспешно попытавшись разговорить китайцев (а вдруг они расскажут про вирус и про обстановку в Китае, что-то такое, что еще никто не знает), мы направляемся к выходу. "Девочки, а блузки?" – печально звучит нам вслед. Почти бегом покидая павильон (до зарплаты еще неделя) у дверей встречаем невысокую худенькую женщину восточной внешности. Она предложила купить у нее сумки. А мы спросили ее о вирусе и покупателях. Женщину зовут Суня и она из Вьетнама. В этой стране тоже зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

"Больные во Вьетнаме есть. Лечить надо", – это все, что смогла рассказать нам Суня.

Все под контролем. Не надо паники

Бояться заражения через товар на рынке не нужно, уверил amic.ru генеральный директор АО "Торгово-производственный комплекс Алтайского края" ("китайский рынок") Иван Куц: вся продукция проходит строгий контроль.

"Все товары проходят проверку Роспотребнадзора, ветеринарной службы, Россельхознадзора. На всю продукцию есть подтверждающие документы. На территории ТПК работает продовольственный рынок, и за товарами следит собственная ветеринарная служба. Она проверяет качество товара, санитарные условия. Мы сохраняем спокойствие, панике не поддаемся. Знаем, что федеральные службы выполняют свою работу профессионально и в штатном режиме", – подчеркнул Куц.

Кстати, врачи также утверждают, что заразиться коронавирусом через вещи, прибывшие из Китая, нельзя. Доказано, что инфекция передается воздушно-капельным путем после близкого контакта с заразившимся.

Что известно о коронавирусе?

Коронавирус – это целое семейство вирусов, которое включает более 30 видов. Открыли его еще в 60-х годах. Такое название он получил из-за ворсинок на своей оболочке, напоминающих корону. Коронавирусом могут заболеть не только люди, но и собаки, кошки, птицы, свиньи и крупный рогатый скот.

Новый тип коронавируса – 2019-ncoV – был зафиксирован в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Предположительно, источником инфекции стал рынок морепродуктов. По мнению ученых, новый тип вируса опасен тем, что он вызывает быстрое развитие пневмонии. Попав в организм человека, вирус адаптировался для передачи между людьми.



На утро 29 января сообщается, что официальное число инфицированных новым коронавирусом достигло 5496 человек. Более 100 человек скончались.