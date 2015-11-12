Что такое древесно-плитные материалы и какими они бывают?





Марки ФСФ (хвойная фанера) – повышенной водостойкости. Эта фанера имеет повышенную прочность и способна выдерживать многократную заливку бетоном, поэтому её используют при опалубочных работах.

Марки ФК (берёзовая фанера) – средней водостойкости. Такая фанера используется в мебельном производстве.



интернет-магазине

купить

Современные технологии позволили предоставить потребителям многообразные древесно-плитные материалы, которые теперь активно используются как в строительстве, так и в мебельном бизнесе. Одни, как, например, фанера, уже давно пользуются спросом, другие появились сравнительно недавно.Независимо от вида древесно-плитные материалы изготавливаются путем склеивания, прессования обработанных специальными пропитками волокон древесины. Иногда для улучшения характеристик используют специальные добавки и смолы, как, например, в ДСП, что только повышает надёжность этих материалов.Наибольшим спросом на сегодняшний день пользуются следующие плиты:Использование этих материалов имеет ряд плюсов. Во-первых, низкая цена, стоят они дешевле, чем цельные пиломатериалы. Во-вторых, простота обработки.Напредставлен широкий выбор древесно-плитных материалов с подробным описанием каждого вида.Фанера — это слоистый материал, состоящий из склеенных между собой листов лущеного шпона (лента тонкого слоя древесины. — Прим. ред.)Шпон делают из разных пород древесины: березы, сосны, лиственницы и других. Чтобы фанера была прочной, долговечной и устойчивой к нагрузкам, слои шпона при изготовлении накладываются перпендикулярно предыдущему листу.У фанеры есть множество плюсов. Это ее небольшой вес, прочность, устойчивость к резким сменам температуры, простота использования в работе, а также она легко сочетается внешне с другими материалами, так как имеет красивую фактуру древесного рисунка. Фанера может быть хвойной и березовой.У первой высокая устойчивость к грибку и плесени из-за высокого содержания природных смол, которыми богаты хвойные сорта деревьев, а также она легко переносит повышенную влажность. Ее можно использовать как для кровельных, так и для внутренних работ.Березовую фанеру используют только внутри помещений с нормальной влажностью. Она подходит для выравнивания пола под ламинат, линолеум, коврoлин. Ее отличает хорошая тепло- и звукоизоляция, красивая структура и теплый цвет.Такой материал изготавливают методом горячего плоского прессования стружек или опилок, которые смешивают с синтетическими смолами. Для ДСП используют малоценную древесину хвойных и лиственных пород. Выбирая такую плиту, нужно обратить внимание на ее плотность, форму и размер древесных частиц, а также качество связующего вещества. От всего этого зависят эксплуатационные свойства ДСП.Древесно-стружечные плиты подходят для выравнивания полов в сухих помещениях, а также для изготовления корпусной мебели эконом-класса, встроенных шкафов и оформления интерьеров.Среди преимуществ такого материала — прочность, жесткость, легкость в обработке и низкая цена. Среди минусов — ДСП плохо выдерживает перепады температуры и влажности.Такие плиты изготавливают методом горячего мокрого прессования равномерно размолотой древесной массы, пропитанной синтетическими смолами, в древесную массу добавляют парафин, канифоль, повышающие влагостойкость, и антисептики.ДВП можно использовать в строительстве и изготовлении мебели: для покрытия пола, отделки стен, обшивки деревянных конструкций, изготовления щитовых дверей, деталей шкафов и многого другого. Древесно-волокнистые плиты отличает большой срок эксплуатации, хорошая теплоизоляция и низкая стоимость.Среди разновидностей ДВП есть древесно-волокнистая плита средней плотности, или МДФ, которая отличается высокой экологичностью. У нее более мелкая и однородная текстура и высокая прочность. При производстве МДФ не используются токсичные и вредные для здоровья эпоксидные смолы и фенол, поэтому их можно использовать в комплектах детской и кухонной мебели. Также МДФ используется для изготовления акустических систем.Другой вариант ДВП — древесно-волокнистая плита высокой плотности, или ХДФ. Это современный высокоплотный материал, который получают путем высокотемпературного прессования измельченных древесных волокон деревьев хвойных пород. По своим характеристикам такие панели лучше ДВП, а их плотность выше, чем у МДФ, что позволяет смело использовать их в строительстве и изготовлении мебели,Это еще один современный строительный материал, который состоит из трех слоев древесной удлиненной щепы хвойной древесины. Каждый слой пропитывается влагостойким воском с добавлением синтетических смол и спрессовывается под высоким давлением и температурой в прочные плиты. На сегодняшний день большинство европейских производителей перешли на полимерные смолы без включения формальдегида и полностью безопасные, такие плиты обычно маркируются ЭКО- , Green-.Особая уникальность плиты ОСБ заключается в ориентированности волокон: наружные слои продольно ориентированы, а внутренние расположены поперек. Благодаря этому ОСП обладает исключительно высокой механической прочностью, при этом остается легкой и гибкой. Таким образом, ориентированно-стружечные плиты ОСП сохранили в себе все лучшие качества древесных материалов.