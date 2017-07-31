Что такое корпоративные сети и зачем они нужны?
Корпоративные сети - необходимый элемент успешно действующего бизнеса
Высокие технологии вообще и интернет в частности неизбежно проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности. Благодаря повсеместному внедрению интернет-технологий многие задачи могут быть осуществлены гораздо проще, чем было до того. Например, выбрать наиболее выгодное предложение провайдера и подключить интернет по адресу можно прямо не выходя из дома. Но далее речь пойдёт об одном из конкретных продуктов от компании Seven Sky - создание корпоративных сетей.
Что такое корпоративная сеть
Одним из этапов формирования по-настоящему успешного и исправно функционирующего бизнеса является создание общей корпоративной сети. В этом случае упрощается проведение большинства рутинных операций и обмен данными, а также появляется возможность прямого мониторинга производимых действий на всех этапах.
Корпоративная сеть представляет собой такую систему коммуникационного обмена данными, при которой все структурные элементы объединены между собой и могут осуществлять взаимодействие вне зависимости от физической удалённости друг от друга. В такую сеть, как правило, объединяются телефоны и персональные компьютеры сотрудников.
В результате реализации системы появляется ряд преимуществ для ведения корпоративной деятельности:
- Для подключенных к сети мобильных номеров действуют льготные условия, что приводит к сокращению расходов на мобильную связь. А так как во время ведения переговоров или служебных командировок общаться нередко приходится много, подобное решение выглядит весьма актуально.
- При создании корпоративной сети повышается общая безопасность, так как, по сути, создаётся отдельная экосистема, в известной степени изолированная от остальной сети. Это значит, что обмен важной информацией будет осуществляться в условиях ограниченного доступа, что является преимуществом.
- При организации корпоративной сети облегчается процесс внедрения нового программного обеспечения и прочих элементов структуры. Это упрощает и дальнейшее обслуживание сети.
При создании корпоративной сети провайдер старается учитывать индивидуальные особенности конкретного бизнеса, что существенно повышает эффективность взаимодействия в дальнейшем.
Преимущества Seven Sky
Seven Sky предлагает одно из наиболее взвешенных решений в своём сегменте рынка. К услугам пользователей предоставляется разветвлённая физическая сеть, а также ряд тарифов и дополнительных опций, позволяющих настроить конкретное предложение под свои нужды. В числе возможных вариантов подключения есть и корпоративные сети, обеспечивающие стабильное интернет-соединение, доступную мобильную связь и высокий уровень безопасности использования.
Кроме того, провайдер предлагает гибкую систему скидок и программу льгот. Определиться с оптимальным вариантом для себя и действующими условиями сотрудничества с провайдером можно на сайте internet.gde-luchshe.ru, где достаточно ввести адрес, и система представит актуальные варианты подключения, а значит, выбор лучшего предложения значительно упрощается.