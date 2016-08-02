Что такое ментальная математика и где ей учат детей в Барнауле?

Уже прошло две трети лета, и многие родители задумываются над тем, куда же записать ребенка в сентябре. К этому выбору нужно подойти серьезно и основательно, ведь все, что мы получаем в детстве, прямым образом влияет на наше будущее.

Выбирая секцию или кружок, задумайтесь над тем, какую пользу и выгоду получит ваш ребенок, как он будет применять полученные навыки.

Каждому любящему родителю хочется дать своему ребенку светлое будущее. Сделать всё возможное, чтобы его дети получили качественное образование и жили в комфортных условиях. Поэтому, начиная с самого раннего возраста, необходимо заниматься развитием умственных способностей ребенка.

Вы помните, насколько "ужасной" была зубрежка таблицы умножения на летних каникулах в начальных классах?

При том, что в Китае и Японии дети даже в детском саду спокойно оперируют трехзначными и четырехзначными числами.

Секрет таких успехов кроется в ментальной арифметике. Это древнейшая китайская методика, благодаря которой дети тренируют нейтронные связи в головном мозге, развивают правое полушарие и увеличивают скорость мышления. И только вследствие этого приобретают способность считать за секунды в уме крупные числа.

Для освоения методики на первых порах дети от четырех лет используют специальные китайские счеты "абакус". Перебирая "бусинки" двумя руками, ребенок улучшает мелкую моторику, запоминает расположение косточек и развивает фотографическую память. Затем дети обходятся без физического "абакуса", так как могут полностью представлять его в уме.

Где можно обучить ребенка ментальной математике в Барнауле?

Первый и крупнейший представитель китайской образовательной компании XiangLiang Education в Барнауле – "Школа ментальной математики ABACUS" – объявляет набор в новые учебные группы.

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