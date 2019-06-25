Что увидели депутаты АКЗС во время выезда в Алтайский район

Алтайский район является одним из самых экономически развитых в Алтайском крае, но проблем остается много. Это нехватка социальных объектов, низкие темпы газификации, необходимость наращивать доходную базу. Об этом сообщил председатель краевого Законодательного собрания Александр Романенко по итогам Дней АКЗС в Алтайском районе.

Основные проблемы

Дни АКЗС – это выезд депутатов краевого парламента в районы Алтайского края для личного контроля за реализацией краевых и федеральных программ, общения с населением и местной властью. В Алтайский район депутаты приехали на два дня, 20-21 июня.

"Район занимает одну из ведущих позиций в рейтинге муниципалитетов края по экономическому развитию, в том числе за счет реализации туристического потенциала, здесь есть перспективы и возможности для дальнейшего роста", – сообщил Александр Романенко.

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Он обозначил несколько важных задач, которые сейчас стоят перед районной и региональной властью. Так, необходимо продолжить глубокую модернизацию жилищно-коммунального комплекса, вывести предприятия энергоснабжения на рентабельный уровень. Спикер АКЗС призвал переводить котельные на природный газ, а где это пока невозможно – провести ремонт и модернизацию.

Кстати, депутаты АКЗС, представители министерства строительства и ЖКХ и газовики договорились о продолжении газоснабжения частного сектора. Район имеет, а такое в крае редкость, сразу три газораспределительные станции с разных сторон. Но подключено в газу в Старобелокурихе около 54% домов, в селе Алтайском – только 6%.

Зампредседателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игорь Панарин рассказал, что главная причина низких темпов газификации – нехватка средств у населения к подключению. Еще одна проблема – отсутствие четкого плана газификации района. Например, сейчас готовится документация для межпоселкового газопровода от газораспределительной станции села Нижняя Каянча до поселка Катунь и села Ая. Но земля еще не отведена.

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Социальную сферу в АКЗС оценили высоко: благодаря участию района в трех крупных федеральных и краевых проектах строится школа, детский сад, возводится мост. Теперь Алтайскому району нужны новые школы, больницы, ФАПы, дороги. Кстати, про ФАПы, в селе Старобелокуриха будет построен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Старый, по словам главы сельсовета Натальи Петиной, переоборудуют под общежитие для сельских специалистов.

В рамках краевой программы "75 на 75" в селе Нижнекаменка была построена новая школа: большая, просторная, с библиотекой с читальным залом и книгохранилищем, актовым залом, столовой, кабинетами с учебным, компьютерным и лабораторным оборудованием, зонами для рекреации.

Район похвалили за самую низкую в крае безработицу – на учете в службе занятости состоит 112 человек. По словам председателя комитета по социальной политике Татьяны Ильюченко, в 2018 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям района составляла 21,7 тысячи рублей.

"Целевые показатели по майским указам президента в отношении работников бюджетной сферы выполнены, району нужно заняться повышением заработной платы муниципальных служащих", – сказала Ильюченко.

Также депутаты посетили детский садик, Дом культуры, сельсоветы, алтайский маслосыродельный завод, предприятия "Вистерра", "Петроглиф", центральную районную больницу, алтайский краеведческий музей на базе Многофункционального культурного центра. А также мост в селе Алтайском, почти восстановленный после разрушительного паводка в 2018 году. Двухполосный мост с покрытием из асфальтобетона через реку Каменка снова свяжет микрорайон Заречье с центральной частью села.

Зачем депутаты выезжают в районы?

По словам депутата АКЗС Александра Демина, такой выездной формат работы парламента позволяет провести аудит во всех сферах и по всем направлениям.

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"За месяц мы провели выездные заседания комитетов АКЗС во всех сельсоветах, в каждом поселении мы провели личные приемы. Жители приходили с разными вопросами, в каждом селе есть своя специфика, но в основном обращения касаются социальной сферы. Каждому хочется, чтобы именно их школа, их детский сад был в первую очередь отремонтирован. Все хотят, чтобы дети получали больше возможностей для занятий и обучения в творческих коллективах, которые находятся в райцентре, а для этого нужна легкая транспортная доступность", – рассказал депутат.

Часть вопросов была решена сразу же, некоторые потребуют большего времени и серьезных финансовых ресурсов – по ним будут составлены поручения депутатам и рекомендации профильным министерствам.

"Мы приезжаем не только посмотреть и изучить проблемы. Важна и обратная связь. Мы хотим понять, какие из краевых и федеральных программ успешно работают, как реализуются законы на территории конкретной территории. Опыт Алтайского района может помочь другим муниципалитетам края развивать свой потенциал в сфере туризма, АПК, строительства и ЖКХ и других направлениях. Наша задача – транслировать этот опыт другим районам и городам края", – добавил Александр Романенко.