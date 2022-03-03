Что в косметичке: как бережно ухаживать за кожей лица в отпуске

Приближается пора отпусков, и многие уже забронировали отдых за границей. Чтобы путешествие доставило только положительные эмоции, напомним вам, без чего не обойтись, гуляя под палящим солнцем и купаясь в солёной воде.

Летняя косметика

Главная бьюти-задача на лето — это облегчить макияж. В тёплое время года лучше по минимуму использовать декоративную косметику: в жаркую погоду она мешает коже «дышать». К тому же макияж может просто не выдержать жары. Если же без косметики не обойтись, выбирайте максимально лёгкую тональную основу, водостойкую тушь и кремовые версии румян, теней и бронзера.

Увлажняющие средства

Главное, о чём нужно позаботиться, это о чистоте и увлажнении кожи. Каждое утреннее и вечернее умывание должно заканчиваться нанесением крема или сыворотки. Этим не стоит пренебрегать, даже если вы гордитесь своей гладкой кожей лица.

Также в летний зной пригодятся лёгкие очищающие и освежающие средства: спреи, лосьоны, тоники. Подбирайте косметику под свой тип кожи и используйте регулярно. Свежесть, комфорт и приятные ощущения после нанесения помогут облегчить жизнь вашей коже в летнюю жару.

Время от времени делайте глубокую очистку лица, не забывая затем нанести питательную маску. А вот от косметических процедур, таких как пилинг, летом лучше отказаться.

Защита от солнца

Выбирая крем, вы наверняка замечали аббревиатуру SPF — фактор защиты от солнца (от английского Sun Protection Factor). Это главное, что должно быть в вашей летней косметичке. Ультрафиолетовое излучение вредно для кожи: оно делает её менее упругой и эластичной, вызывает сухость и старение. Кроме того, длительное пребывание на солнце может спровоцировать появление пигментации, а также увеличить риск рака кожи: в 90% случаев его причинами являются именно УФ-лучи.

Если у вас светлая, тонкая кожа и вы часто обгораете, рекомендуется брать SPF 50+. Если кожа обгорает, но через несколько дней появляется загар, SPF 50+ применяют в первые дни, а затем можно перейти на SPF 30. Если кожа не обгорает, допустимо наносить SPF 30.