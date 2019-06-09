Что вы не знаете о своем друге. 10 фактов о дружбе, которые вас удивят

Международный день друзей отмечают 9 июня. Ученые очень давно пытаются понять механизмы возникновения дружеских отношений. Почему с кем-то мы не можем провести в одной комнате и пару часов, а с другим готовы общаться всю жизнь? Amic собрал интересные выводы из исследований дружбы ученых всего мира. Итак, что вы до сих пор не знали о своем друге:

У хороших друзей ДНК похожи, почти как у родственников. Об этом заявили генетики из США (штат Массачусетс), которые провели генетические исследования почти 2000 людей. Ученые выяснили, что у друзей гены имеют больше сходства, чем с другими посторонними людьми.

Друзья ощущают боль друг друга как свою собственную. К такому выводу пришли ученые из Вирджинии. Они осканировали мозг более 20 человек, которых попросили потерпеть небольшие электрические разряды. Выяснилось, что мозг человека, чей друг получал разряд на его глазах, реагировал на боль почти так же, как если бы электрический удар пришелся на него.

Дружба не бескорыстна. Психологи утверждают, что дружба – это бессознательное взаимовыгодное использование друг друга.

Женщины больше нуждаются в друзьях, чем мужчины. К такому выводу пришли ученые из Лондона, на основе результатов исследования в 2012 году. Ученые заявили, что дружеские отношения могут серьезно повлиять на саморазвитие женщины и ее эмоциональное здоровье. Дружеские отношения помогают женщине лучше справляться со стрессовыми ситуациями. И если эмоциональное и психическое здоровье мужчин улучшается в браке, то для женщин потеря подруг после замужества способна обернуться серьезными проблемами для эмоционального состояния.

Люди могут выбирать себе друзей уже с девятимесячного возраста. Ученые утверждают, что уже в этом возрасте младенцы умеют выделять сверстников, у которых схожие интересы.

Чем больше у человека друзей, тем меньше риск, что он будет страдать бессонницей и ощущать хроническую усталость.

Мужчины намного терпимее к своим друзьям, чем женщины к подругам. Видимо поэтому мужчины реже меняют друзей, чем женщины.

Такое знакомое всем выражение "закадычный друг", означающее сегодня "дружбу навек", изначально имело несколько другой смысл: ранее это выражение означало: "залить за кадык", то есть напиться. Понятие "закадычный друг" относилось к собутыльнику. Впрочем, настоящие друзья рядом не только в горе, но и в радости.

Дружить умеют и животные. Так, французские ученые утверждают, что даже акулы знают, что такое дружба: в стаях некоторые особи держатся все время ближе, чем другие. И да – речь не идет о "семейных парах". Другие ученые заявили, что дружить могут и животные разных видов. Например, в Кении зафиксирована дружба между столетней черепахой и молодым бегемотом.

Ученые оспорили утверждение "противоположности притягиваются". Психологи из Дартмутского колледжа на основании проведенных исследований сделали вывод, что экстраверты больше дружат с другими экстравертами, а интроверты – с другими интровертами.