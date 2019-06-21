Что выращивают в Алтайском крае: интерактивная карта аграрных зон

Алтайский край часто называют житницей страны. Регион является лидером по площади пашни и зернового поля. Занимая всего 4% территории всей Сибири, он производит треть зерна от общего объема СФО.

Но не только зерном богат наш край. Это единственный регион за Уралом, где выращивают сахарную свеклу, это крупнейший в Сибири производитель маслосемян подсолнечника, один из самых значимых производителей гречихи. В последние годы в крае также выращивают большие объемы масличных культур.

Край большой, и аграриям приходится трудиться в разных климатических условиях, возделывать поля с совершенно разной почвой. Amic.ru собрал информацию о семи аграрных зонах Алтайского края и представил ее на интерактивной карте.