Что ждет бывшего замгубернатора Алтайского края Юрия Денисова?

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Срок меры пресечения в виде заключения под стражу, избранный в отношении бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его супруги, подходит к завершению.

Напомним, что под арест на два месяца экс-чиновник был определен 16 марта решением Октябрьского районного суда Барнаула. В отношении его жены Татьяны Денисовой была избрана аналогичная мера пресечения.

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Как ожидается, в ближайшие две недели районный суд вновь будет рассматривать вопрос о том, где будут содержаться Денисовы во время следствия.

В среду, 4 мая, в Октябрьском суде порталу Amic.ru сообщили, что ходатайство от следователя относительно меры пресечения еще не поступало. Дата заседания по вопросу оставления Денисова под стражей или изменения меры пресечения пока не называется.

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Между тем напомним, что экс-заместитель губернатора Алтайского края обвиняется в покушении на получение взятки. Его жене инкриминируют покушение на посредничество во взяточничестве.

Обвинение в данных преступлениях супругам были предъявлены после помещения в следственный изолятор. Своей вины Денисовы не признали и пытались оспорить заключение под стражу через краевой суд.

Однако первоначальное решение об избрании меры пресечения в отношении экс-чиновнкиа и его супруги было оставлено в силе.