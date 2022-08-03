«Булки», «Порт» и «Забытое чудо»: какие кинопремьеры можно посмотреть в видеосервисе Wink в августе

Видеосервис Wink запустил новую летнюю коллекцию фильмов и сериалов. В августе зрители найдут здесь детективные драмы, экзотические приключения, олдскульный триллер, документальный звёздный байопик и волшебный мультфильм для всей семьи.

Действие криминальной драмы «Игра с огнём» (18+) происходит в 1979 году. Михаил (Игорь Петренко) — обычный советский человек, он трудится на фабрике и любит семью. Но его жизнь меняется: сын смертельно болен, а вылечить его может только один-единственный американский врач.

В детективном сериале «Порт» (16+) действия разворачиваются в наше время. В центре событий — харизматичный коррумпированный таможенник Лев Гарин (Роман Маякин). Когда бесследно исчезают крупный предприниматель и его жена Ариадна (Вильма Кутавичюте), по совместительству возлюбленная Льва, перед главным героем возникает непростой выбор, что спасать — карьеру или любимую женщину.

Чтобы снять стресс, Wink предлагает посмотреть комедию «Булки» (16+) с музыкой DJ Грува и Кристиной Асмус в главной роли.

Список зарубежных премьер открывает индийский исторический блокбастер «RRR: Рядом ревёт революция» (12+), один из самых дорогих и при этом кассовых фильмов в истории кино Индии.

Любителям страшного кино пощекочет нервы новый фильм классика жанра Дарио Ардженто «Тёмные очки» (18+). Рим потрясён серией убийств молодых эскортниц. Одной из жертв маньяка — красавице Диане (Иления Пасторелли) — удаётся выжить, но, спасаясь от преследования, она попадает в автоаварию и теряет зрение.

Документальный фильм «Джейн глазами Шарлотты» складывается из неспешных и откровенных диалогов дочери и матери о возрасте, памяти и ошибках. А ещё даёт возможность прочувствовать тонкую связь поколений и задуматься о собственных отношениях в семье. В Wink картина доступна с 18 августа.

Мультфильм «Забытое чудо» (6+) будет интересен не только детской аудитории. По сюжету одноклассники Дима, Настя и Гоша сбегают от экскурсионной группы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и отправляются искать её сокровища. В одной из башен монастыря дети обнаруживают волшебный портал, который переносит их во времена татаро-монгольского ига и Куликовской битвы.

Добавим, что даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.