Чтобы не бились. На проблемном участке возле Речного вокзала установили светофор

Новый светофор смонтировали на пересечении проспекта Ленина и Правобережного тракта в Барнауле. Транспортный поток здесь резко увеличился после того, как Старый мост через Обь закрыли на реконструкцию. Теперь на площади Баварина "бьются и бьются", объяснил зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Валерий Ведяшкин. В мэрии надеются, что светофор на перекрестке исправит ситуацию и снизит аварийность.

Светофорный комплекс появился 16 декабря в районе здания № 17 на площади Баварина. Теперь специалистам предстоит проверить его в тестовом режиме. Ожидается, что уже с 17 декабря светофор начнет работать в штатном режиме. И такого числа аварий на проблемном участке больше не будет, убеждены в комитете по дорожному хозяйству Барнаула.

"Из-за закрытия Старого моста через Обь здесь в разы возрос транспортный поток. Соответственно, и аварийность тоже повысилась: участок стал проблемным. Трафик очень большой как по проспекту Ленина, так и с развязки. А водители часто не соблюдают очередность движения или просто невнимательны. Поэтому попадают в ДТП", – объяснил Валерий Ведяшкин.

По его словам, за одиннадцать месяцев 2020 года на перекрестке произошло четыре серьезных ДТП: три столкновения и один наезд на велосипедиста. В этих авариях никто не погиб, но пять человек пострадало.

Изначально по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" этот светофор не предусматривался: в Барнауле планировали установить лишь пять объектов. Но в мэрии оценили ситуацию на перекрестке, и решили, что светофор нужно ставить уже сейчас, а не ждать следующего года, подчеркнул Ведяшкин.

"Это уже дополнительный объект, которого изначально не было в планах. Мы установили его по программе софинансирования. Решение об установке мы приняли осенью, когда специалисты осмотрели участок: здесь действительно большая аварийность. Больше в этом году подобных объектов устанавливать не планируем", – пояснил специалист комитета.

По такой же схеме в 2020 году в Барнауле поставили светофоры на других аварийных участках: на ул. Антона Петрова, 219Б (возле "Огней"), на пр. Красноармейском, 36, пр. Строителей, 16 и ул. Попова, 188в (ост. "Цветочная").

Планы по установке светофоров в городе на следующий год еще формируются, уточнили в мэрии. Окончательно с планом работ комитет определится, когда изучит полную статистику за весь 2020 год, объяснил Ведяшкин.

Всего в 2020 году на улицах Барнаула установили 11 новых светофоров. Из федерального и городского бюджета на них потратили около 13 млн рублей.