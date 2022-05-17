Чтобы в пробках не стоять. Компания ПЭК открыла новый пункт приема и выдачи грузов на Власихинской

Из-за закрытия моста на пр. Ленина компания «ПЭК» открыла пункт приёма и выдачи грузов на ул. Власихинской, 141. В этот район клиенты могут добраться в объезд ремонтных работ практически из любой точки города.

«Забота об удобстве для клиентов — главный приоритет нашей компании. Это касается всех точек взаимодействия — от сдачи груза до его получения. В сложной ситуации с двухлетним ремонтом моста и неизбежными пробками мы тоже не остались в стороне: решили открыть новый склад в территориально удобной для клиентов точке нашего города», — рассказали представители ПЭК.

Логистическими услугами ПЭК ежегодно пользуются более 3,5 миллиона клиентов: и частные лица, и крупные производственные, и торговые предприятия. Логистическая сеть ПЭК объединяет Россию, Беларусь, Армению, Китай и Европу. А филиальная сеть ПЭК насчитывает более 250 отделений и более 650 пунктов выдачи более чем в 100 тысячах населённых пунктов.

Компания использует систему контроля, позволяющую отследить каждое транспортное средство и каждый груз в любой точке страны и на любом этапе перевозки. Персональный менеджер поможет вам разработать и внедрить ряд логистических решений, состоящих из одной или комплекса услуг. Личный кабинет позволяет управлять грузоперевозкой без визита в офис, оплачивая на сайте и получая грузы по СМС.

Добавим, компания «ПЭК» создана в 2001 году и сейчас является признанным национальным экспертом в области транспортно-экспедиционных услуг. Помимо межтерминальной перевозки сборных грузов, компания обеспечивает транспортировку авто-, авиа-, железнодорожным и морским транспортом, оказывает услуги ответственного хранения и складской обработки, организует логистический сервис для интернет-магазинов.

Транспортная компания «ПЭК» в Барнауле

Адрес: ул. Власихинская, 141, офис 20, склад 2

Тел.: 8-8352-609-993, 8-913-210-99-94

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