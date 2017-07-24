Чудики на родине Шукшина: мотоцикл на дыбах въехал в машину в Сростках
Авария произошла ранним утром 24 июля
24 июля 2017, 16:21
Фото: youtube.com
Необычное ДТП произошло ранним утром 24 июля на родине Василия Шукшина в селе Сростки, где на минувших выходных прошла кульминационная часть масштабного кинофестиваля имени нашего великого земляка.
Момент аварии попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как молодые люди едут на мотоцикле на небольшой скорости. Затем водитель дает газу и ставит "железного коня" на дыбы.
После этого следует столкновение с припаркованной машиной. При этом один из пассажиров мотоцикла упал на асфальт.
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