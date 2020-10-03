Чуть выше +5°С. Жильцы барнаульских домов жалуются на отсутствие отопления

Жители нескольких барнаульских домов жалуются на отсутствие отопления. Жалобы разместил паблик Barnaul 22.

По словам жильцов, тепла до сих пор нет в доме на улице Шукшина, 34. Из-за высокой влажности в квартире быстро растет плесень. Барнаульцы ежедневно подают жалобы в МУП ДЕЗ №1 и администрацию Ленинского района, однако проблема так и не решается, жалуются люди.

Позже к обращению присоединились жители Читинского проезда, Иртышского проезда и улицы 42-й Краснознаменной Бригады. По их словам, температура в жилищах едва превышает +5°C, а обращения в ЖЭК и администрацию якобы остаются без ответа – звонки либо скидывают, либо не берут трубку.