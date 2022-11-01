Цифровая миграция. «Ростелеком» представил алтайским предпринимателям комплекс новых бизнес-услуг

«Ростелеком» провёл в Барнауле деловую встречу с представителями крупных коммерческих компаний Алтайского края. Оператор рассказал об актуальных цифровых решениях, которые в нынешних условиях помогают развиваться бизнесу.

На встрече присутствовали топ-менеджеры и руководители ИТ-направлений из банковской сферы, энергетики, торговли и промышленного производства. Эксперты «Ростелекома» рассказали о готовности оператора к переводу локальных ИТ-систем компаний с зарубежного на отечественное ПО и обслуживании облачной инфраструктуры. Они представили ключевые сервисы и примеры кейсов их использования, а также услугу «Сервис контроля печати».

«Мы разрабатываем план миграции и перевозим виртуальные машины и сервисы в наши облака в ЦОДы из Amazon Web Service и Google Cloud Azure. Вместо зарубежных предлагаем объектные и файловые хранилища, масштабируемые и отказоустойчивые виртуальные сервисы», — отметил директор проектов дирекции по региональным продажам Иван Чуряков.

Построенная «Ростелекомом» облачная платформа — одна из крупнейших в России. Она объединяет 20 центров обработки данных (ЦОДов) уровня Tier III, расположенных во всех федеральных округах. В портфеле оператора — сервисы на базе отечественного ПО: корпоративная почта CommuniGate Pro, «Облачный диск для бизнеса» — аналог Google, One Drive и Dropbox, а также «Виртуальные рабочие столы» Microsoft RDP/RDS. Решения предоставляются на основе российской облачной платформы TIONIX, которая запущена в ЦОДе «Екатеринбург».

Фото: пресс-служба «Ростелекома»

Среди успешных кейсов «Ростелекома», представленных на встрече:

— миграция трёх тысяч почтовых ящиков на CommuniGate Pro по заказу правительства Республики Бурятия;

— перенос информационных систем в ЦОД на время ремонта серверной для департамента финансов Томской области;

— миграция в облако данных Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) и другие.

По направлению «Комплексный периметр безопасности» компания представила кейсы контроля учёта рабочего времени, тепловизионного контроля и распознавания лиц и «Аналитику» (хранение базы данных сотрудников), которые успешно применяют в сибирских компаниях. «Сервис контроля печати», ещё одна услуга «Ростелекома», объединяет функции управления печатью и непрерывного онлайн-мониторинга работы многофункциональных устройств.

«Наша компания входит в пятёрку крупнейших производителей пивоваренной продукции в Сибири. Все наши ИТ-системы локализованы непосредственно на предприятии, в созданном центре обработки данных. Мы сотрудничаем с „Ростелекомом“ с 2005 года. В последние годы цифровые решения оператора помогают развивать не только производство, но и социальную сферу. На больших публичных мероприятиях мы успешно используем Wi-Fi, систему видеонаблюдения, интерактивное ТВ и другие цифровые сервисы», — рассказал на встрече руководитель службы информационных технологий ООО «Бочкарёвский пивоваренный завод» Константин Родионов.

В Алтайском крае облачные решения ПАО «Ростелеком» активно применяют более 150 компаний и госучреждений. Узнать подробнее об услугах или оставить заявку на подключение можно по номеру 8-800-200-3000.