Цифровой детокс отменяется: МТС «прокачала» интернет для отдыхающих на Яровом
Оператор мобильной связи ускорил работу мобильного интернета на курорте
МТС «разогнала» мобильный интернет для отдыхающих на Яровом. Теперь многочисленные гости курорта смогут на комфортной скорости проводить стримы, просматривать потоковое видео и эфиры в соцсетях в любой точке турзоны.
Скорости мобильного интернета выросли на всей территории здравницы: от пляжно-развлекательных комплексов «Причал 22» и «Причал 42» до санаториев «Яровое» и «Химик». Это стало возможно благодаря установке дополнительного телеком-оборудования на территории зоны отдыха.
«Яровое — самое популярное озеро Сибири. Прошлым летом его посетили 120 тысяч человек, в основном это были жители соседних регионов — Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей. Поэтому мы не просто увеличили скорости интернета на смартфонах десятков тысяч отдыхающих, но подготовили почву для дальнейшего качественного улучшения инфраструктуры, что, в свою очередь, повышает безопасность, улучшает комфорт», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
Напомним, что Большое Яровое — это солёное озеро, расположенное посреди Кулундинской степи в западной части Алтайского края. Высокоминерализованная рапа и сульфидно-иловые грязи водоёма славятся лечебными свойствами, а вода по химическому составу аналогична водам знаменитого Мёртвого моря. Имеет развитую инфраструктуру: здесь оборудованы пляжные комплексы, аквапарк под открытым небом, рестораны и гостиницы.