ЦИК России хочет видеть на посту главы алтайского избиркома Акимову

Фото: Александра Черданцева

Центральная избирательная комиссия рекомендовала на пост председателя избиркома Алтайского края Ирину Акимову. Такое решение было единогласно принято членами ЦИК с правом решающего голоса на заседании в Москве несколько минут назад.

Ирина Акимова, как ранее сообщало ИА "Амител", была рекомендована ЦИК на включение в состав комиссии 2 ноября. 29 ноября она была утверждена как член комиссии губернатором Алтайского края.

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"Хочется высказать слова искренней признательности за оказанное доверие, а также за эффективное взаимодействие и всемерную помощь и поддержку ЦИК в течение всего цикла деятельности нашей комиссии. За этот период мы провели свыше 1360 избирательных кампаний. Такой же избирательный марафон ожидает и новый состав комиссии", – сказала по видеосвязи Ирина Акимова. Она заверила, что алтайский избирком будет организовывать открытые и легитимные выборы.

Напомним, что состав комиссии (14 членов комиссии с правом решающего голоса) формируется решением губернатора (7 человек) и депутатами Алтайского краевого Законодательного Собрания. АКЗС свою квоту определило на сессии 24 ноября. Посмотреть список можно в материале: Депутаты утвердили половину состава избирательной комиссии Алтайского края.

А вот какие кандидатуры утвердил губернатор региона, пока неизвестно, решение еще не было опубликовано.

Как пояснили ИА "Амител" в краевом избиркоме, заседание обновленной комиссии должно состояться на следующей неделе. На нем будет избран председатель комиссии.

От себя добавим, что Ирина Акимова в данных условиях почти наверняка будет переизбрана на этот пост.

Всего в 2016 году комиссии переизбираются в 55 регионах страны.