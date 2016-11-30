ЦИК России хочет видеть на посту главы алтайского избиркома Акимову

Избирком назначит председателя на следующей неделе

30 ноября 2016, 16:16

Фото: Александра Черданцева

Центральная избирательная комиссия рекомендовала на пост председателя избиркома Алтайского края Ирину Акимову. Такое решение было единогласно принято членами ЦИК с правом решающего голоса на заседании в Москве несколько минут назад.

Ирина Акимова, как ранее сообщало ИА "Амител", была рекомендована ЦИК на включение в состав комиссии 2 ноября. 29 ноября она была утверждена как член комиссии губернатором Алтайского края.

Состав избирательной комиссии Алтайского края обновится через месяц

Состав избирательной комиссии Алтайского края обновится через месяц

"Хочется высказать слова искренней признательности за оказанное доверие, а также за эффективное взаимодействие и всемерную помощь и поддержку ЦИК в течение всего цикла деятельности нашей комиссии. За этот период мы провели свыше 1360 избирательных кампаний. Такой же избирательный марафон ожидает и новый состав комиссии", – сказала по видеосвязи Ирина Акимова. Она заверила, что алтайский избирком будет организовывать открытые и легитимные выборы.

Напомним, что состав комиссии (14 членов комиссии с правом решающего голоса) формируется решением губернатора (7 человек) и депутатами Алтайского краевого Законодательного Собрания. АКЗС свою квоту определило на сессии 24 ноября. Посмотреть список можно в материале: Депутаты утвердили половину состава избирательной комиссии Алтайского края.

А вот какие кандидатуры утвердил губернатор региона, пока неизвестно, решение еще не было опубликовано.

Как пояснили ИА "Амител" в краевом избиркоме, заседание обновленной комиссии должно состояться на следующей неделе. На нем будет избран председатель комиссии.

От себя добавим, что Ирина Акимова в данных условиях почти наверняка будет переизбрана на этот пост.

Всего в 2016 году комиссии переизбираются в 55 регионах страны.

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