Почему дачники на Алтае стали больше сидеть в интернете

Дачники в Алтайском крае стали активнее пользоваться 4G-интернетом — об этом сообщил мобильный оператор Tele2. За май клиенты оператора использовали в садовых товариществах, дачных и коттеджных посёлках рядом с Барнаулом, Рубцовском и Заринском на 67% больше мобильного интернета, чем за аналогичный период прошлого года.

Каждый день дачники в пригородных СНТ потребляют столько данных, что их хватило бы на просмотр нескольких тысяч часов видео. Количество активных пользователей Tele2 на дачах выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.

«Мы видим, что у дачников есть потребность в быстром мобильном интернете, поэтому постоянно работаем над развитием сети в пригородах. Только за последний год мы построили в садовых товариществах более 15 новых базовых станций, а ещё на 16 вышках установили дополнительные 4G-передатчики. Мы улучшили покрытие мобильного интернета в пригородах Барнаула рядом с посёлками Берёзовка, Лесной, Южный и Бельмесёво, а это более 20 СНТ. Также мы ускорили 4G-интернет на дачах в окрестностях Рубцовска и Заринска», — сказал директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.

Самый большой трафик в расчёте на одного клиента зафиксировали в районе посёлка Лесного (СНТ «Ветеран-Лесное», «Молодость», «Силикатчик»). На втором месте — садоводческие товарищества в окрестностях рабочего посёлка Южного (СНТ «Сибирский садовод», «Октябрьский садовод», СТ «Алтайские Зори»). Тройку замыкают СНТ рядом со Змеиногорским трактом («Автокомбинат», «Росинка», «Мелиоратор»).

Tele2 обеспечивает голосовой связью и быстрым 4G-интернетом большинство пригородных садовых товариществ. Специальное оборудование на вышках оператора даёт хороший сигнал на большой территории. Средняя скорость мобильного интернета Tele2 в расчёте на одного пользователя на дачных участках превышает 16 Мбит/с. Этого достаточно для просмотра видео в качестве Ultra HD, видеозвонков и музыки онлайн.

Напомним, в 2021 году Tele2 расширила покрытие быстрого мобильного интернета, сделав технологию 4G доступной в пригородах Барнаула (посёлок Плодопитомник, СНТ «Росинка», «Алтайский садовод», «Энергетик», «Спутник», «Солнечный», «Труд», «Центральное», «Восход»), в районе села Баюновские Ключи Первомайского района (СНТ «Огоньки»), а также в юго-восточной части Рубцовска (СНТ № 1, СНТ № 2, СНТ № 3 и другие) и к северу от Заринска (СНТ «Медик», «Заря», СТ «Коксохимик-1»).

В исследование Tele2 попали 40 дачных посёлков и садовых товариществ:

В Барнауле и рядом с ним: СНТ «Ветеран-Лесное», «Молодость», «Силикатчик», «Сибирский садовод», «Октябрьский садовод», «Автокомбинат», «Росинка», «Мелиоратор», «Росинка», «Алтайский Садовод», «Энергетик», «Спутник», «Солнечный», «Труд», «Центральное», «Восход», «Огоньки», «Отрадное», «Радуга», «Луговое», «Солнечное», «Восход», «Заря», «Раздолье», СТ «Алтайские Зори», посёлок Плодопитомник.

В северной части Заринска и Заринском районе: СНТ «Медик», «Заря», «Коксохимик-1», «Монтажник».

В пригороде Рубцовска: СНТ № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13.