Дарите на 8 Марта валенки. Морозы до -26°C идут в Алтайский край

В Алтайский край к мартовским праздникам придут морозы – синоптики ожидают до -26°C, сообщают в краевом ЦГМС.

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Прочее Март в Барнауле будет теплее нормы на один-два градуса

Холоднее всего будет ночью 7 марта – на большей части территории от -16°C до -21°C, а в отдельных районах до -26°C.

Днем будет на десяток градусов теплее – от -7°C до -12°C, но даже при такой температуре шашлыки на природе – не самая лучшая затея, если не запастись теплой одеждой.

5 и 6 марта будет значительно теплее – от -8°C до +2°C днем (по северо-западу может похолодать до -13°C) и от -4°C до -10°C ночью (в предгорьях – до -16°C, а местами – до -17°C).

Ранее amic.ru писал, что первый весенний месяц в столице Алтайского края прогнозируется теплее нормы на один-два градуса. Ею в Барнауле для марта считается -7,3°С. Самой теплой ожидается середина месяца. Днем столбик термометра будет подниматься до -3 градусов. Однако не исключены и волны холода. В этом случае ночью температура будет падать до -25°С, а днем – до -11°С.