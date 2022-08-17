Порычать и поцеловать. Советы психолога, как помочь ребёнку вернуться в школу

До начала нового учебного года осталось ровно две недели. А это значит, что пора готовить детей к школе. Для этого уже на завтра заведите будильник пораньше, вечером мечтайте о будущем, готовьтесь драться подушками и помните: успех — это не только пятёрки, советует барнаульский психолог Екатерина Кабанченко. Она рассказала amic.ru, как не сойти с ума от нагрузки в первые учебные дни и зачем школьникам обновлять свой рабочий стол. Читайте наш материал, и вы тоже это узнаете (спойлер: для тех родителей, кто не хочет вникать в подробности, в конце мы подготовили чек-лист).

Будите пораньше и поручайте дела

Чтобы избежать стрессовых ситуаций, за полторы-две недели до сентября нужно постепенно возвращать ребёнка к школьному режиму.

Начните с раннего подъёма и небольшой ежедневной нагрузки. Поручайте ребёнку какие-то домашние или учебные дела (как вариант, решить три примера, прочитать 15 страниц в книге). Но слишком серьёзно не нагружайте. Например, не нужно заставлять школьника за неделю прочитать список литературы, заданной на всё лето. Следите, чтобы у него в течение дня чередовалось время работы и отдыха.

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Сходите в школу заранее

Ваш ребёнок — будущий первоклассник и очень переживает? До начала учебного года сходите вместе с ним на территорию школы, посмотрите, как там всё устроено и обязательно отвечайте на все его вопросы. Объясните, что ждёт его на уроках, что можно делать на переменах. Не пугайте ребёнка тем, что он должен учиться только на пятёрки, что там будут страшные и ужасные контрольные и строгие учителя. Расскажите ему, что он там будет расти, узнавать новое, у него будут учителя, которые помогут раскрыть его таланты. Настройте на позитив: у него появятся новые друзья, интересные события. Для первоклассника важно создать атмосферу большого праздника, чтобы сформировать положительное отношение к школе.

Мечтайте о будущем и ставьте цели

Не все дети ходят в школу с удовольствием. И вот тут родителям важно найти подход к ребёнку. Если причина только в том, что ребёнок не любит учиться, акцентируйте его внимание на вещах, которые его в школе привлекают. Может, это спортивная секция или любимый предмет, или любимый учитель. Если ваш ребёнок учится в 3-5 классах, помечтайте вместе с ним о будущем, порассуждайте, чего бы он хотел добиться. И разговор нужно строить так: «Что ты можешь делать в школе уже сейчас, чтобы получить желаемое?» Если будет цель, то ребёнок будет стремиться к её достижению, даже если школа не особо ему нравится. А такие разговоры помогут ему адаптироваться.

Не «забивайте» на ребёнка

Некоторые взрослые считают, что дети сами прекрасно адаптируются к школе. Они, конечно, адаптируется. Но только у одного ребёнка система адаптации может быть сильная в силу его характера, темперамента, накопленного опыта, а у другого — нет. И это может привести к школьной дезадаптации. Проявлений такого состояния множество: это могут быть постоянное нарушение школьных правил, повышенная агрессивность или, наоборот, робость и вялость, и тогда ребёнок становится изгоем в классе. Психика может отреагировать нервным тиком, появлением навязчивых движений. В таких ситуациях понадобится помощь психолога и длительная реабилитация. Поэтому не отмахивайтесь от ребёнка, помогите ему уже сейчас.

Не требуйте пятёрок

Не нагружайте ребёнка своими сверхожиданиями. Не требуйте от него только пятёрок или полного отсутствия замечаний. Из-за осознания, что от него требуют то, что он не может сейчас дать, у школьника может наступить разочарование в самом себе. Он понимает, что школа — это место, где он будет неуспешным и разочарует родителей. А значит, идти ему туда не хочется. На подсознательном уровне включается протестное поведение: «не хочу», «не пойду», «надоела ваша школа». В итоге такая ситуация может привести к сниженному настроению, апатии и даже депрессии.

Разговаривайте о страхах

Обязательно разговаривайте с ребёнком об эмоциях, которые он испытывает. Если ему страшно, или он на что-то злится, задайте открытый вопрос: «Когда именно тебе тревожно: на уроке или в какой-то другой ситуации?» Не закрывайте глаза и не отмахивайтесь от его эмоций. Нужно обязательно выяснить, что с ребёнком происходит, потому что только тогда можно найти способ, как ему помочь. Возможно, это именно та ситуация, где родитель должен вмешаться, поговорить с педагогом или просто успокоить ребёнка.

Дайте ребёнку почувствовать себя успешным

Нельзя за две недели до начала учебного года «заставить» ребёнка полюбить школу. Но с повзрослевшими детьми можно говорить уже как с равными: «Да, я понимаю, тебе туда не хочется. Понимаю, что ты можешь злиться на это, но в жизни такие правила». Аккуратно выясняем причину «нелюбви» и смотрим, как можем помочь.

Здорово, когда у ребёнка есть один или несколько любимых предметов или любимое дело, которое у него получается, и он чувствует, что молодец. Но важно, чтобы это ценили и близкие взрослые. Ведь если ребёнок великолепно рисует и делает поделки на уроках технологии, а в ответ слышит: «Ну и что, что у тебя пять по технологии, зато по математике тройка», то успешным себя чувствовать не будет.

Отмечайте то, что получается у ребёнка, хвалите, пусть он знает, что вы видите его успехи. Может быть, именно ваш ребёнок умеет решать конфликты в классе и всех мирить — это тоже полезное качество, которое во взрослой жизни пригодится.

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Купите что-нибудь новенькое

У школьника дома обязательно должно быть организовано своё учебное пространство. Лучше делать это совместно с ребёнком, чтобы он сам выбрал себе ручку, пенал, дневник и так далее. А перед первым сентября даже для старших школьников нужно устраивать обновления: поменять органайзер на рабочем столе, переставить на другое место книги. Может быть, даже сам стол повернуть по-другому. Это очень важно для ребёнка, потому что новый учебный год для него — это новый этап жизни: «Я узнаю новое, я чего-то нового добьюсь, я уже другой человек, так как изменился за год». Поэтому даже небольшая перестановка на рабочем столе, яркий плакат с новым расписанием добавят ощущение, что действительно в жизни начинаются перемены. А так как он сам принимает в них участие, они ему приятны и он чувствует, что может ими управлять.

Целуйте и обнимайте

Старайтесь сохранять в семье спокойную, поддерживающую и эмоциональную среду, без резких потрясений и изменений уклада жизни. Если ребёнок всегда с мамой и папой ездил в воскресенье в лес, то с началом учебного года нужно продолжить эту традицию. Тот уклад, который был у ребёнка до школы, важно сохранить, потому что в ситуации перемен это даст ему ощущение стабильности. Если мама всегда будила поцелуем с утра, то даже теперь, когда опаздываем в школу, она тоже должна это делать. Такие вещи очень важны для эмоционального состояния.

Двойка — дело житейское

Ребёнок принёс двойку? Не ругайтесь, поддержите его. Ему сейчас точно хуже, чем вам. Потому что даже будущий первоклашка знает, что такие отметки, как грустный смайлик или двойка, — это не очень хорошо. И когда уже в первом классе мы начинаем ребёнка наказывать за отметку, он привыкает к тому, что оценка нужна родителям. А если он сам расстроился из-за плохой отметки, а его за это ещё и наказали, то чувство огорчения сменяется переживанием за наказание. То есть включается алгоритм «я расстраиваюсь не потому, что получил не такую оценку, которую хотел. Не из-за того, что не добился цели, а из-за того, что меня наказали». И по сути, точки роста у ребёнка нет.

Поэтому сдержите свои эмоции, поддержите ребёнка и помогите понять, какие действия или бездействия привели к такому результату, что нужно исправить. И обязательно спросите, чем можете помочь.

Подеритесь подушками и порычите

Когда ребёнок очень напряжён и злится, ему нужно помочь выплеснуть негативные эмоции. И сделать это нужно безопасно. Предложите заняться каким-нибудь творчеством — оно хорошо помогает справиться с тревогой и переживаниями. Потанцуйте, подеритесь подушками, поиграйте в диких животных и от всей души порычите друг на друга. Подавлять негативные эмоции не надо. Они будут копиться и позже вырвутся по-другому: через драки в школе, через сниженное настроение, болезни или перенапряжение нервной системы.

Запомните: вам тоже семь лет

Не только детям нужно вспоминать режим. Родителям школьника тоже за полторы-две недели нужно начать вставать пораньше, чтобы к 1 сентября войти в привычный ритм. Тогда утренние сборы в школу и на работу будут проходить для всех в спокойном состоянии.

Если ваш ребёнок первоклассник, запомните: вам, как маме и папе, сейчас тоже всего семь лет, и вы тоже в первый раз идёте в школу как родители. У вас там тоже будут победы и поражения, и ситуации, в которых вы почувствуете растерянность. И это — нормально. Повторяйте эту установку каждый раз в трудные моменты родительства.

Но очень постарайтесь отделить свой негативный опыт, который, возможно, был у вас во время учёбы, от того, что происходит с вашим ребёнком. Потому что даже если у вас что-то не складывалось, это не значит, что у ваших детей будет то же самое. Объективно оцените учительницу вашего ребёнка, найдите в ней сильные качества и достоинства. Потому что школьник должен чувствовать, что мама и папа доверяют педагогу.

Чек-лист для родителя

1. За полторы-две недели начните подготовку к школе: вставайте рано, давайте нетрудные поручения ребёнку. Да и себя приучайте к новому режиму.

2. Обустройте учебное место — обновите рабочий стол, повесьте яркое расписание дня, сохраняйте спокойную атмосферу в доме и семейные традиции.

3. Не ставьте жёстких условий (учиться только на пятёрки и никаких замечаний на уроках), не пугайте его школой.

4. Дайте ребёнку почувствовать себя успешным. Тогда он будет тянуться к знаниям и расти в том, что у него хорошо получается.

5. Не ругайте за плохие отметки. Лучше помогите проанализировать, что к этому привело и как исправить.

6. Говорите с ребёнком о его эмоциях. Помогите сбросить негатив, чтобы он не вылился в драки и апатию.