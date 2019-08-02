Даже не притоптали. Тротуар в Барнауле засыпали асфальтовой срезкой

На проспекте Строителей в районе здания № 38 в Барнауле пешеходную дорожку отсыпали срезкой асфальта, сообщает читатель Amic.ru.

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Местные жители рассказали, что кто-то произвел "ямочный ремонт" с помощью отработавшего свой срок слоя дорожного покрытия, но не потрудился даже притоптать его.

Был ли это ремонт по заказу властей, управляющей организации или просто кто-то решил создать дорожку для тех, кто не ищет легких путей – пока неизвестно.

Судя по фотографиям с места "апгрейда", многие предпочтут пройти по той части тротуара, которую еще не успели "отремонтировать".