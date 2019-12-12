"Даже стучать не надо – дверь всегда открыта": об отношениях бизнеса и государства

Коллектив компании "АкваМастер" за достаточно короткий срок в полной мере оценил уровень поддержки, которую оказывает государство бизнесу. Финансовые гарантии, выезд на многочисленные выставки в составе алтайской делегации, перевод упаковки и этикеток на иностранные языки, помощь в декларировании и сертификации и многое другое, о том, как Алтайский фонд МСП помогает расширять границы возможного и невозможного в эфире радиостанции "Эхо Москвы Барнаул" рассказали заместитель директора ООО "АкваМастер" Татьяна Кудряшова и коммерческий директор Людмила Шурыгина.

Слушайте подкаст и вы узнаете вот о чем:

01:11 В Усть-Калманском районе, к юго-востоку от города Белокуриха, находится уникальная скважина. С 1995 года полезной минеральной водой с этого источника обеспечиваются курорты Белокурихи в лечебно-питьевых целях. В 2014 году эксклюзивное право на добычу воды получила компания "АкваМастер", которая теперь работает над расширением производства и географии поставок.

02:28 Гости Аси Хлыновской рассказывают, при каких заболеваниях помогает минеральная вода "Белокурихинская восточная № 2" и почему важно при ее розливе использовать минимальную систему очистки.

05:08 За лето 2019 года компания "АкваМастер" отгрузила несколько больших партий воды на Дальний Восток. Жители московской Рублевки принимают ванны с "Белокурихинской восточной № 2". Алтайскую минеральную воду пьют спортсмены питерских фитнес-клубов и завсегдатаи пабов Северной столицы. География поставок алтайской компании растет очень стремительно. Этому способствует "сарафанное радио" и поездки на выставки в составе делегации от Алтайского фонда МСП.

13:06 "АкваМастер" имеет опыт поездок на продовольственные выставки с индивидуальным стендом, без какой-либо сторонней поддержки. Коллектив не понаслышке знает, каких трудов и финансовых вложений требует организация таких выездов для каждой компании. Поэтому участие в коллективном стенде Алтайского края – это огромный шанс для бизнеса, который, как считают гости эфира, нужно обязательно использовать.

15:29 "Алтайское" – это уже бренд. Для всей России "алтайское" является знаком качества и гарантии.

17:03 Сотрудничество с Алтайским фондом МСП у компании "АкваМастер" началось с финансов. Смена стратегии развития, как это обычно бывает, потребовала определенных затрат, и тогда коллектив "АкваМастер" воспользовался услугой Фонда по обеспечению финансовой гарантии. На сегодняшний день предприятие также получает поддержку Фонда по продвижению бренда, декларированию, сертификации.

23:03 "Сегодня если мы стучимся, то нам не то что открывают дверь – она просто всегда открыта". Гости студии поделились своим мнением о том, какие колоссальные изменения буквально за десятилетие произошли во взаимоотношениях государства и бизнеса. "Очень заметно, что мы нужны государству, мы интересны".

24:50 Помимо огромного количества услуг в рамках господдержки, предприниматели получают возможность бесплатно проходить разнообразные образовательные программы. Татьяна рассказала о своем опыте обучения по госпрограмме.

27:09 Все возможности, которыми сегодня может пользоваться бизнес, позволяют гостям эфира на вопрос "Какие планы у вашей компании?" единодушно ответить: "Грандиозные!" Модернизация оборудования, смена дизайна, расширение границ поставок внутри России и экспорта – это все, по словам руководителей компании "АкваМастер", только в самых ближайших планах. А далекая перспектива захватывает дух.

Более подробную информацию о центре "Мой бизнес" и о том, какие услуги предоставляет Алтайский фонд МСП, можно получить в г. Барнауле на ул. Мало-Тобольской, 19, и на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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