Даже тело некому забрать. Главврач РТП о том, чем для людей оборачивается отказ от прививки
Ирина Вильгельм убеждена, что вакцинация позволяет снизить смертность от COVID-19 в разы
Из всех пациентов, которые умерли в главном ковидном госпитале Алтайского края (РТП), привитых было только 2,5%. Об этом 1 декабря рассказала руководитель медучреждения Ирина Вильгельм в ходе дискуссии с губернатором Виктором Томенко. По её словам, это количество "несоизмеримо" с теми, кто не поставил вакцину и скончался от коронавируса. Врач рассказала, чем лечат ковидных пациентов, почему непривитый человек – это "биологическое оружие" и почему все рассуждения антипрививочников о "свободе" неуместны в разгар пандемии.
О том, чем лечат в ковидном госпитале
– Когда заболевание уже случилось, мы вынуждены применять большие дозы гормонов и препараты, подавляющие иммунитет. Но это уже мера отчаяния фактически. И пациентов это не останавливает, они на это готовы, чтобы вылечиться. Хотя в случае с этими препаратами, как и с вакциной, тоже нет никаких 100% гарантий.
Люди боятся вакцины, но совсем не боятся лекарств. При этом многие из них тоже были быстро разработаны, как и прививки. Некоторые препараты точно так же закупают вне регистрации по особому разрешению.
Мне каждый день приходится видеть трагедии, страх, боль за близких, желание чем-то помочь. Но почему-то это желание возникает только тогда, когда человек уже заболел. Люди сразу готовы купить любые дорогостоящие лекарства. Но бесплатно привиться от коронавируса они почему-то были не готовы.
О том, почему непривитые – "биологическое оружие"
– Когда человек решает свою судьбу, это один вопрос. Но когда он решает судьбы близких, других призывает не прививаться, это совсем другое. Фактически человек наносит вред здоровью окружающих и при этом не отвечает за последствия.
Мы ведь сейчас не будем рассуждать, что с оружием нельзя заходить в места массового скопления людей. А вирус – это такое же оружие. Биологическое. Человек заразен и он заражает других. Принцип "заболел – останься дома" у нас не срабатывает. Идут в коллективы, в магазины. Разносят вирус, не понимая, что делают.
И здесь, наверное, надо поступать более жёстко. Мы слишком долго терпимо относимся к этой ситуации. Слишком долго.
О тех, кто переболел легко и не боится
– Не надо испытывать судьбу. Никто не гарантирует, что если переболел, не заболеешь повторно. И никто не гарантирует, что повторное заболевание будет легче протекать.
Бывает, человек сам легко переболел, а семья в реанимации. Да, к нам поступают семьями. Представьте, дети в одной больнице, родители – в другой, их родители – в третьей. Иногда даже тело умершего некому забрать, потому что все родные в ковидном госпитале. Эти трагедии будут иметь долгие психологические последствия для всех нас.
Об антипрививочниках и их доводах
– У антиваксеров порой очень высокие, "грамотные" и красивые рассуждения. Конечно, так можно рассуждать, когда ты не смотришь в глаза этим больным, не видишь этих трагедий. Или не хочешь видеть, потому что это слишком тяжело и сложно. А об этом надо говорить. Обществу надо открыть глаза на то, что у нас не всё так благополучно.
Почему, если кто-то из сотрудников не желает привиться, рисковать должен весь коллектив? Часто говорят о правах и о свободе. Так она есть: свобода дистанционно работать и сдавать ПЦР-тесты за свой счёт. Я недавно очень интересное высказывание услышала: "Свобода – это в первую очередь право человека на жизнь. А если нет жизни, нет и других свобод".
До каких пор мы будем оставаться пищей для вируса? Неужели в наше цивилизованное время вместо того, чтобы ценить жизни, мы будем всерьёз рассуждать, нужна или не нужна прививка? Ничего более безопасного, чем собственный иммунитет, для лечения болезни пока не придумали.
О масштабе пандемии
– Сколько работаю, такой пандемии никогда не видела. И мои родители, которые были врачами, тоже не видели. Были вспышки других инфекционных заболеваний, но их удавалось быстро локализовать. Видимо, тот период длительного эпидемического благополучия воспитал в нас эту психологию: если мы не видели этого, то нас не коснётся. К сожалению, коснётся каждого в той или иной степени.
И мы видим, как с приходами новых штаммов меняется клиника. Видим не в СМИ, а у себя в госпитале. Звоним в Роспотребнадзор – а у нас, оказывается, новый штамм появился.
Если при китайском варианте COVID-19 больной успевал заразить одного-двух человек, то при "индийской дельте" – это уже 8-9 человек.
И сейчас, если наступит снижение заболеваемости, нам нужно будет это использовать и привить максимальное количество людей. Мы должны дать шанс своим близким если не избежать заражения, то хотя бы переболеть в лёгкой форме.