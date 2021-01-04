Дед Мороз прокатился на мотоцикле по улицам Рубцовска

Деда Мороза на мотоцикле заметили в Рубцовске накануне вечером, 3 января. Видеозапись выложили в паблике "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте". Ролик получился коротким, поэтому разглядеть в подробностях зимнего мотоволшебника не удается.

"Рубцовск, вечер 3 января, на улице 33 градуса мороза, а тут Дед Мороз на мотоцикле..." – сообщил автор записи по имени Антон.

Напомним, ранее на улицах Барнаула заметили легендарных персонажей – Труса, Балбеса и Бывалого из комедий Леонида Гайдая. Поклонники советского кинематографа не только полностью повторили образы троицы, но и нашли автомобиль СМЗ С-3Д, более известный как "инвалидка".