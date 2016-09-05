Делаем уборку как профессионалы: гид по современному инвентарю

Уборку делают все — дома, в офисе. Это неизбежная и необходимая задача, трудная и неприятная для выполнения, думают многие. Но это только потому, что они не видели, какой инвентарь существует в современном мире. С ним можно добиться сияющей чистоты помещений быстро и легко.

Стеклоочистители

Сегодня даже дома не принято мыть и протирать окна тряпками, как мы делали это раньше. Для этой задачи существуют стеклоочистители. Стеклоочистители получили широкое распространение, так как:

существенно экономят время, так как процесс происходит гораздо быстрее, чем при традиционных методах мытья

не оставляют разводов

делают мытье окон на высоких этажах более безопасным, так как у стяжки может быть длинная ручка, и хозяйке просто не нужно высовываться из окна

Широкому кругу покупателей сегодня доступны стеклоочистители, используемые при профессиональной уборке клининговыми компаниями. В сегменте профессионального и качественного инвентаря представлены моющие стеклоочистители. При этом на качественных моющих очистителях, как правило, применяется не губка, а так называемая шубка, изготавливаемая из синтетических материалов. Шубки позволяют хорошо промывать даже труднодоступные места и удобны тем, что их можно просто постирать в машине-автомате.

Отдельно также существуют стеклоочистители с резиновой полоской. Их в народе называют стяжками, так как резиновая полоса как будто "стягивает" воду с поверхности стекла. В Барнауле сегодня можно купить стеклоочистители немецкого производства фирмы Vermop, которые известны высоким качеством всех деталей и материалов. Резинка этих стеклоочистителей изготовлена из таких материалов, что ее замена вообще не потребуется.

Выбирая для себя стеклоочиститель, обратите внимание на то, что качество должно быть высоким. У недорогих устройств губка бывает из некачественного материала и может выпадать из крепления. А резиновая полоска изготавливается из таких материалов, которые не позволяют быстро и качественно "снимать" воду со стекла, и к тому же быстро выходит из рабочего состояния. Чтобы не испортить свое впечатление от этого замечательного изобретения и не потерять деньги, сразу выберите качественный стеклоочиститель.

Телескопические штанги

Это удлиняющие штанги, которые незаменимы для мытья витражных окон или окон на втором этаже. Длина телескопических штанг варьируется от 1,2 до 6 метров. Процесс мытья, к примеру, витражей телескопическими штангами выглядит так: на штангу надевается держатель шубки и сама шубка и производится мытье стеклянной поверхности водой с добавлением моющего средства. Затем держатель шубки снимается и на штангу надевается стеклоочиститель (стяжка) и снимается вся лишняя жидкость.

Хорошие телескопические штанги должны быть прочными, чтобы не сломаться при падении, и одновременно гибкими для удобства использования. Именно такими свойствами славятся штанги немецкой фирмы Vermop. При работе с ними к тому же отсутствуют неустойчивость и шаткость. Эти штанги оснащены удобными и надежными механизмами регулировки длины и поразительно долговечны.

Швабры

Швабра швабре — рознь. И эта разница определяет качество и скорость уборки. Сегодня доступны отличные швабры российского производства по немецким технологиям. Произведенные из качественных материалов, такие швабры не ломаются, не прокручиваются и не складываются. Они практически вечные!

МОПы

МОПы - это насадки, которые заменяют в современном клининге тряпки. Они маневренны, не оставляют разводов и максимально упрощают уборку пола. МОПы производят из различных материалов — микрофибры, хлопка, из комбинированных составов, таким образом, чтобы они наилучшим образом подходили для уборки различных поверхностей. В барнаульской компании "КЛИНБУРГ", к примеру, можно приобрести МОПы российского производства для всех поверхностей, в том числе для деликатных деревянных полов, кафеля, натурального камня, линолеума и т.д. Есть в ассортименте и МОПы для сухой уборки, то есть для сбора пыли. Особенный интерес представляют абразивные МОПы. Ими хорошо отмывать загрязнения после ремонта, так как они довольно аккуратно и бережно для поверхности снимают цемент, грунтовку и прочие остатки строительных материалов.

Держатели для МОПов называются флаундерами. Качественные флаундеры отличаются удобными кнопками, высокой маневренностью и качественной фурнирутой. Такие держатели вместе с качественными МОПами прослужат годы.

Продажей профессионального инвентаря в Барнауле занимается компания "КЛИНБУРГ". Весь представленный в ассортименте инвентарь поступает напрямую от заводов-производителей и отличается высоким качеством и долговечностью.

Продукцию можно заказать на сайте, а доставка осуществляется до порога дома или офиса. Товары также можно купить в точке продаж. Система скидок порадует любого покупателя!

По телефонам 25-02-03 или 25-25-23 можно получить консультацию специалиста, который подберет вам профессиональный уход для любых поверхностей, а также ответит на вопросы по способам использования и качествах продукции.

Адрес офиса: проспект Комсомольский, 120, офис 101

Тел: 25-02-03, 25-25-23

Сайт: cleanburg.su