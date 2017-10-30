Дело барнаульского стрелка, ранившего трех человек, передали в СК

Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу

30 октября 2017, 17:24

Фото: zyuzinomedia.ru

Дело барнаульского стрелка, который накануне вечером открыл огонь по троим горожанам, как и ожидалось, передано из производства ГУ МВД по Алтайскому краю региональному управлению Следственного комитета.

Названа причина, по которой барнаулец открыл огонь по троим горожанам

Названа причина, по которой барнаулец открыл огонь по троим горожанам

Как сообщили в ведомстве, ранее в связи с произошедшим полиция возбудила в отношении 56-летнего мужчины уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц).

Во время конфликта, возникшего в одной из квартир дома на улице 40 лет Октября, подозреваемый открыл огонь. Причиной ссоры, как полагает следствие, стало нарушение правил аренды жилплощади, включая задолженность по оплате.

В результате пострадали двое мужчин, которые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, и женщина, которой госпитализация не потребовалась.

Вскоре злоумышленник был задержан силовиками. По данным источника в правоохранительных органах, при нем, а также по месту его жительства был найден целый арсенал оружия.

"Следствие намерено обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, исходя из тяжести совершенного деяния и наступивших последствий, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение по более тяжкой статье Уголовного кодекса – покушение на убийство двух и более лиц", - добавляют в СКР.

Все обстоятельства случившего выясняются, расследование продолжается.

Очевидцы сообщили о барнаульце, открывшем огонь по горожанам из ружья

Очевидцы сообщили о барнаульце, открывшем огонь по горожанам из ружья


 

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