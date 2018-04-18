Дело главы алтайского Росприроднадзора продолжает "гулять" по судам

Уголовное дело руководителя Управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Леонида Харитонова, которое не стал рассматривать судья Центрального районного суда Барнаула Станислав Борисов, тем не менее вернут на новое разбирательство именно сюда.

Ранее портал Amic.ru писал, что главу алтайского Росприроднадзора обвиняли в присвоении и растрате. На период предварительного следствия Леонида Харитонова даже отстранили от должности. Обвиняемому инкриминируют тот факт, что в мае 2016 года он отдохнул в Санкт-Петербурге под видом выполнения служебного задания, потратив на это 60 тысяч рублей бюджетных средств. Эти действия подпадают под ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

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В итоге уголовное дело поступило в Центральный районный суд Барнаула 21 февраля, а уже 7 марта судья Станислав Борисов принял решение передать дело по подсудности - в Октябрьский суд. Это связано с тем, что зачисление похищенных средств на расчетный счет Леонида Харитонова якобы произошло в банке, находящемся именно в Октябрьском районе города.

Но с таким поворотом не согласилась прокуратура: она обжаловала решение судьи Борисова в краевом суде. В итоге вторая инстанция поддержала требования гособвинения, вернув дело в Центральный райсуд. По мнению прокуратуры, преступление было совершено в здании Управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай по адресу: Барнаул, улица Пролетарская, 61 (Центральный район города).

Кто станет судьей по "делу Харитонова" на этот раз, пока неизвестно. Вероятно, процесс стартует уже после майских праздников.