Дело о "мертвых душах": в бюджетных организациях Бийска выявили серые схемы

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Полиция выявила факты мошенничества в нескольких бюджетных организациях Бийска, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Так, проверки были проведены в трех детсадах и одном учреждении культуры наукограда. "В ходе проведённой оперативниками работы было установлено, что руководители проверяемых учреждений фиктивно трудоустроили в бюджетное учреждение своих родственников, которые фактически трудовые обязанности не выполняли", - уточняют в правоохранительном ведомстве.

По факту же деньги, начисленные "мертвым душам", получали руководители бюджетных организаций. Например, одна заведующая детским садом фиктивно трудоустроила своего сына, который вообще пребывал в местах лишения свободы.

В итоге по трем выявленным фактам уже возбуждены уголовные дела о мошенничестве, все подозреваемые уволены.