Дело о вербовке барнаульцев в экстремистскую группировку дошло до суда

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Уголовное дело о склонении жителей Барнаула к участию в деятельности запрещенной в России организации "Таблиги Джамаат" дошло до суда.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, обвиняемым по делу проходит гражданин России 1975 года рождения, которому инкриминируют вовлечение барнаульцев и новосибирцев в экстремистскую организацию.

По данным правоохранителей, весной 2015 года мужчина организовал молельную комнату в арендованном помещении барнаульского кафе.

"На еженедельных религиозных собраниях он начал пропагандировать среди приходивших идеологию и ценности международной религиозной экстремистской организации. При внушении основ "Таблиги Джамаат" он позиционировал их как единственно верное исламское учение", – уточняют в ФСБ.

Зная, что названная организация запрещена в РФ, злоумышленник соблюдал меры конспирации.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Он дал признательные показания. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд.