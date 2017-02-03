Дело о вербовке барнаульцев в экстремистскую группировку дошло до суда
По информации регионального управления ФСБ, горожан склоняли вступить в запрещенную организацию "Таблиги Джамаат"
Фото: inkazan.ru
Уголовное дело о склонении жителей Барнаула к участию в деятельности запрещенной в России организации "Таблиги Джамаат" дошло до суда.
Как сообщили в региональном управлении ФСБ, обвиняемым по делу проходит гражданин России 1975 года рождения, которому инкриминируют вовлечение барнаульцев и новосибирцев в экстремистскую организацию.
По данным правоохранителей, весной 2015 года мужчина организовал молельную комнату в арендованном помещении барнаульского кафе.
"На еженедельных религиозных собраниях он начал пропагандировать среди приходивших идеологию и ценности международной религиозной экстремистской организации. При внушении основ "Таблиги Джамаат" он позиционировал их как единственно верное исламское учение", – уточняют в ФСБ.
Зная, что названная организация запрещена в РФ, злоумышленник соблюдал меры конспирации.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Он дал признательные показания. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд.