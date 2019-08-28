Дело случая. Почему Поспелова обвинили в убийстве Седова и почему это может быть не так

Убийство барнаульца Михаила Седова – дерзкое, жестокое и бессмысленное – зацепило и потрясло многих. 19 августа 2019 года присяжные признали виновными в жестоком преступлении 21-летних Михаила Поспелова и Евгения Кочергина. Сами подсудимые своей вины не признали. А мать Поспелова, Юлия Иванова, обращается в СМИ (в том числе и Amic.ru), утверждая, что признания из ее сына выбили силой, чтобы быстрее найти "крайних" и "раскрыть" резонансное дело.

Подогревает различные толки и отсутствие полной информации о ходе расследования – журналистам запретили присутствовать на судебных заседаниях, чтобы не влиять на решение присяжных. Корреспонденты Amic.ru поговорили с адвокатами (и защиты, и обвинения), а также с матерью Поспелова. Мы пытались разобраться и понять, как разворачивались события, почему и как Поспелов из свидетеля стал подозреваемым и обвиняемым, что говорит в пользу его невиновности, а что, напротив, указывает на причастность Поспелова и Кочергина к убийству.

Дело случая

Михаил Поспелов случайно оказался на скамье подсудимых, считает его мать Юлия Иванова. По ее словам, он видел настоящего похитителя и убийцу Михаила Седова. Со слов Поспелова, 3 октября в районе улицы Ковыльной его остановил мужчина азиатской внешности и попросил "прикурить" заглохший Subaru Tribeca (автомобиль Седова, – прим. ред.). "Миша пытался ему помочь, но не получилось. Позже его остановили полицейские и спросили, не видел ли он такой автомобиль. Миша рассказал все", – уверена Юлия Иванова. Так Поспелов стал свидетелем. И первый фоторобот подозреваемого – мужчина азиатской внешности с усами – составлен с его слов и со слов еще одного, как утверждает Юлия, незнакомого ее сыну свидетеля, который тоже видел этого человека.

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А 22 октября Поспелова задержали уже как подозреваемого. Иванова утверждает: сына избивали, чтобы он взял вину за убийство на себя. И ей самой, говорит мама обвиняемого, поступало от полицейских предложение "повлиять на сына", так как им "нужно быстро найти убийцу". Женщина утверждает, что фактически ей предлагали сделку: если Поспелов напишет признательные показания, то сидеть он будет лучше других (обещали, со слов Юлии, хорошие условия) всего 3-5 лет и навещать его можно будет часто. Если откажется писать "явку" добровольно, то показания, которые им нужны, из него "выбьют", и сядет он надолго – на 17-20 лет.

Полиция задерживала и супругу Михаила Поспелова. По словам Юлии, девушку привели на встречу к мужу в наручниках и в слезах. "Под таким давлением он и согласился подписать признание", – говорит мать. А 26 октября задержали Кочергина, с которым Михаил учился вместе в школе.

"Делом случая" называет задержание Поспелова и представитель вдовы Седова Дмитрий Липатников:

"После того, как были разосланы различные ориентировки, сотрудники полиции стали интересоваться у граждан видели ли они что-либо подозрительное в связи с обнаружением автомобиля в лесополосе. Среди этого множества людей, которых опрашивали в случайном порядке, оказался Поспелов, он начал выдумывать версию о том, что его якобы кто-то остановил и попросил прикурить этот автомобиль. Якобы он подъезжал на автомобиле, крутился, вертелся и что мог оставить следы на капоте. А по сути дела, когда органы следствия начали его версию отрабатывать, я предполагаю, у них возникли подозрения, что он ведет себя не совсем нормально, не так как должен вести себя обычный законопослушный гражданин, который действительно стал случайным очевидцем. Так его и задержали".

Адвокат Поспелова Елена Жмаева говорит, что со слов подзащитного ей известно о том, что по отношению к нему применяли физическое насилие, но доказательств этому нет – на тот момент делом занимался другой адвокат.

"Я веду дело Поспелова с апреля 2019 года. С его слов, Михаила избивали сотрудники, чтобы добиться признания. Освидетельствование на тот момент не проводилось. Когда я занялась этим делом, прошло уже больше пяти месяцев, время было упущено", – рассказала Жмаева.

По ее мнению, если бы присяжные знали о том, как получено признание, их вердикт мог быть иным:

"Согласно закону, до присяжных доносится не вся информация по делу, а только фактические обстоятельства и не доносится информация, которая касается характеристики личности подсудимых и потерпевших, а также того, каким образом были получены доказательства. Хотя по нашему мнению, это имеет больше значение. И если бы эту информацию можно было донести до присяжных, возможно это могло бы повлиять на принятие решения".

Об алиби

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Юлия Иванова утверждает, что на момент убийства Седова у ее сына есть алиби – он был у нее дома, помогал ремонтировать ноутбук. Тот вечер она описывает почти поминутно, в деталях: "Вечером в начале десятого сын выехал от меня из поселка Октябрьский и направился за женой, которая заканчивала смену официанта в ТРЦ "Огни".

Сын выехал по Трактовой на Попова, далее на Петрова, забрал жену, отвез к себе домой на Ленинградскую. В 22:10 он приехал ко мне на Изящную. Пробыл у меня до 23:30. Когда он поехал к себе домой, его в 23:45 зафиксировала камера у Пивзавода. То есть на момент убийства он был у меня дома на Изящной", – рассказала женщина.

Елена Жмаева говорит, что слова матери подтверждают еще четыре свидетеля, которые не являются родственниками семьи (предполагается, что они в меньшей степени заинтересованы в исходе дела).

"У нас четыре свидетеля, которые подтвердили ее показания и показания Михаила в этой части. Они тоже были допрошены в суде. Это посторонние лица. Одна из свидетельниц – соседка, другая – врач, которая приходила осматривать ребенка. Свидетели были допрошены в суде в присутствии присяжных заседателей. Мы не знаем, чем руководствовались присяжные, принимая свое решение, почему они не учли эти показания", – отметила Жмаева.

Но представитель вдовы убитого Дмитрий Липатников уверен: алиби Поспелова – ложное. По его словам, оно разбивается о многочисленные доказательства, в числе которых СМС-переписка подсудимого с матерью:

"Это ложное алиби, которое один из подсудимых попытался себе создать. Имеются объективные доказательства, в том числе биллинг и СМС-сообщения, подтверждающие, что Поспелов не то что не был у матери в день убийства, но и не собирался к ней, а планировал приехать только на следующий день. Более того – последующие доказательства, которые были также исследованы с участием присяжных, также опровергают соответствующие данные, что якобы он находился в тот день и в момент убийства у матери. О том, что он "будет находиться" у нее, они договаривались уже в последующем".

Об уликах и "передергивании фактов"

Адвокат Поспелова обращает внимание на то, что улики в автомобиле ее подзащитного, указывающие на его причастность к убийству, обнаружили только на 19-й день после трагедии. При первом осмотре автомобиля – его провели на второй день после убийства – улик никаких не нашли.

"Первый осмотр этого автомобиля проводился на следующий день после трагических событий, то есть 3 октября 2018 года. Ничего изъято не было, не было обнаружено никаких следов. Только спустя 19 дней, 22 октября, по непонятным для нас причинам что-то обнаружили", – говорит Жмаева.

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"Это называется передергивание фактов, – утверждает Липатников. По его мнению, ситуация с внезапным обнаружением улик на 19-е сутки вполне объяснима:

"Никто изначально не предполагал, что Поспелов может являться преступником. Не удивительно, что визуально при первичном осмотре следователь не обнаружил следов преступления. Позднее, когда Поспелов стал подозреваемым, было проведено тщательное исследование, и криминалисты эти следы обнаружили. Были проведены экспертизы, и у нас имеются доказательства того, что машина не только "переобувалась", но и замывался салон".

О мотиве убийства

Юлия Иванова уверена, что мотива решиться на разбой и тем более на убийство у ее сына просто не было: "Миша хорошо зарабатывал, у них с женой была своя квартира, ни кредитов, ни ипотеки. Машину убитого в суде оценили в 600 тысяч, это не так уж и много (615 тысяч, если быть точными, – прим. авт.). К тому же она довольно редкая – ее не продашь. Идти на это преступление ему было незачем. Никакого мотива нет".

"Знаете, не соглашусь, – возражает Липатников. – Да, автомобиль Subaru не так распространен как Toyota. Но есть ценители, которые просто влюблены в эту марку. И поскольку этот автомобиль – Tribeca – довольно редкий, спрос на него высокий. Может быть для продажи и не очень подходил, но для перебивки, распродажи запчастей, учитывая его редкость, спрос большой. Поэтому довод, что эту машину даже продать невозможно, гроша ломаного не стоит".

"У стороны потерпевших тоже в голове не укладывается, что из-за автомобиля можно убить человека. Нужна была машина – да заберите, убивать-то зачем? Убивать так жестоко?" – говорит адвокат.

Главное доказательство

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По словам Липатникова, самое главное доказательство – то, что второй обвиняемый в преступлении, Евгений Кочергин, на заседании суда в присутствии присяжных заседателей все-таки дал признательные показания. Он сознался в том, что убили Седова именно он и Поспелов.

"Один из подсудимых четко в присутствии присяжных дал показания, с кем он совершил это преступление и как они это совершили. И что эти действия были совершены именно Поспеловым и Кочергиным. Он, безусловно, в своих показаниях пытается себя обелить, указывая, что делал это под давлением и под угрозой расправы со стороны Поспелова. А потому своей вины не признает. Но то, что данные действия были совершены именно ими, он не отрицает, – рассказывает адвокат. – И как теперь выглядят показания Поспелова, заявившего, что он находился в момент убийства в другом месте, когда есть и доказательства, обратные его заявлению, и показания его подельника?".

"Я ничего не могу сказать по поводу Кочергина. Мне неизвестно его отношение к обвинению. Обратитесь к его адвокату", – отметила Жмаева.

Что будет дальше

Следующее заседание по делу об убийстве Седова состоится 24 сентября. Обвинительный вердикт присяжных не является обязательным для суда. Теперь суд будет с юридической точки зрения рассматривать, имеются ли в действиях подсудимых все необходимые признаки состава преступления. И если суд что-то не устроит, то он имеет право вынести другое решение или отправить дело на дорасследование.

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Сторона защиты намерена добиваться оправдательного приговора для Поспелова.

"Мы не согласны с доказательствами, на которые ссылается обвинение. Считаем, что эти доказательства – скорее домыслы, они не несут в себе никакой информации о причастности Поспелова к преступлению. Например, там есть видеозапись, якобы подтверждающая, что автомобиль Поспелова находился на территории ГСК, где было совершено преступление. Но по нашему мнению на этом видео невозможно установить, что это за автомобиль, и какой он марки", – сообщила Жмаева.

Сторона потерпевших с доводами следствия согласны и намерены добиваться строгого наказания виновных:

"Сторона потерпевших, а также государственный обвинитель считают, что были представлены исчерпывающие доказательства, подтверждающие вину всех подсудимых, – заявил Дмитрий Липатников. – Сторона пострадавших намерена добиться наказания преступников. Хочу подчеркнуть, что мы не требуем пожизненного заключения убийцам, но будем настаивать на максимально строгом наказании. Поймите, у нас нет цели посадить хоть кого-то за это преступление. Мы хотим наказать настоящих виновных".