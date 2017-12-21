Дело возбуждено по факту пожара в Алтайском крае, где погиб ребенок

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре двухлетнего ребенка в селе Новокаменка Ельцовского района, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

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Прочее Дети развели дома костер: названа причина смертельного пожара на Алтае

В ведомстве уточняют, что дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как ранее сообщало ИА "Амител", пожар произошел в деревянном частном доме днем в среду, 20 декабря. Два мальчика - двух и пяти лет - были дома одни. Их мать была на работе в соседнем селе. По предварительной информации, братья достали из шкафа спички и развели в доме костер.

В результате младшего мальчика спасти не удалось, а старший госпитализирован с признаками отравления угарным газом.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины, по которым дети были оставлены без внимания родителей и взрослых. С целью установления причины возгорания назначена пожаро-техническая экспертиза", - сообщают в СКР.