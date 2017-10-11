Дело возбуждено против рубцовчанина, оправдывающего нацизм

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Рубцовска, которого подозревают в "реабилитации нацизма". Об этом пишет пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

В ведомстве полагают, что в 2015-2016 годах молодой человек размещал на своих страницах в одной из социальных сетей изображения и тексты, которые, согласно выводам экспертов, содержат признаки одобрения преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, и заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Также подозреваемый причастен к распространению выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества.