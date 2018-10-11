Делом об убийстве пятерых человек в алтайском райцентре займется суд

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Косихинского района, который обвиняется в убийстве нескольких человек. Информация размещена на сайте надзорного ведомства.

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Прочее Пять человек погибли при пожаре в алтайском селе Косиха

По версии следствия, в апреле 2018 года обвиняемый поджег дом, где на тот момент находились пятеро его знакомых, с которыми он накануне распивал спиртные напитки. Его действиям предшествовал конфликт с потерпевшими.

В результате вдыхания продуктов горения и отравления окисью углерода пятеро мужчин скончались на месте происшествия. Кроме того, пожаром повреждены и частично уничтожены помещения дома.

Уголовное дело будет рассматривать Алтайский краевой суд. Обвинения выдвинуты по двум статьям УК РФ - п. "а" ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство более двух лиц и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Итоговое наказание определит суд. Максимальный срок, который грозит поджигателю, 20 лет лишения свободы.