Демонтажные работы ведут в пережившем обрушение ТРЦ "Галактика" в Барнауле
Горожане продолжают бурно обсуждать недавнее ЧП в торговом комплексе
Фото: vk.com/barneos22
Демонтажные работы проводят в барнаульском ТРЦ "Галактика", где вечером 26 декабря произошло обрушение кровли.
"Торговый центр "Галактика" на пр-те. Строителей начали разбирать", - сообщил очевидец в паблике Barnaul 22, сопроводив свой пост фотографией.
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Напомним, что обрушение кровли случилось вечером 26 декабря в гипермаркете "Ашан", являющимся якорным арендатором "Галактики". Площадь обрушения составила около 50 квадратных метров. Накануне отверстие в кровле увеличилось.
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В связи с ЧП, при котором, к счастью, никто не пострадал, "Ашан" временно приостановил свою работу. Кроме того, в ряде торговых комплексов на территории Алтайского края ввиду случившегося проведут проверки на предмет безопасности.
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