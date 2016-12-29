Демонтажные работы ведут в пережившем обрушение ТРЦ "Галактика" в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Демонтажные работы проводят в барнаульском ТРЦ "Галактика", где вечером 26 декабря произошло обрушение кровли.

Новости

Прочее Дыра в потолке, сугроб внутри: в барнаульском "Ашане" обрушилась кровля

"Торговый центр "Галактика" на пр-те. Строителей начали разбирать", - сообщил очевидец в паблике Barnaul 22, сопроводив свой пост фотографией.

Читайте также: Эксперт рассказал о возможных причинах обрушения крыши в новом "Ашане"

Напомним, что обрушение кровли случилось вечером 26 декабря в гипермаркете "Ашан", являющимся якорным арендатором "Галактики". Площадь обрушения составила около 50 квадратных метров. Накануне отверстие в кровле увеличилось.

Читайте также: "Галактическое" ЧП: "Ашан" в Барнауле закрыт после обрушения кровли. Фото

В связи с ЧП, при котором, к счастью, никто не пострадал, "Ашан" временно приостановил свою работу. Кроме того, в ряде торговых комплексов на территории Алтайского края ввиду случившегося проведут проверки на предмет безопасности.

Читайте также: Торговые центры в Алтайском крае проверят после обрушения в "Ашане"