День книгодарения: как выбрать и подарить "ту самую" книгу

Немногие знают, что 14 февраля — это не только День святого Валентина, но и Международный день книгодарения. Его празднуют более чем в 40 странах мира. Этот день всех влюблённых в литературу — отличное напоминание, что книги приносят радость не только когда их читаешь, но и когда даришь их другим.

В России Международный день книгодарения объединяет с каждым годом всё больше участников. Стать одним из них очень просто — выбирайте книги и дарите их с добрыми пожеланиями или просто так. И, конечно, делитесь подаренными книгами в соцсетях — выкладывайте фото и видео с хештегами #денькнигодарения #даритекнигислюбовью #книгалучшийподарок.

Вот несколько советов, которые помогут сделать подарок актуальным, своевременным и по-настоящему желанным:

Интересы и увлечения. Угодить страстно увлечённому человеку довольно просто — тематические подарочные издания и книги от звёзд любимой темы будут кстати. Выбирайте из новинок или, наоборот, поищите редкие издания признанных мастеров. Новости по теме. Киноэкранизации, сериалы по мотивам книг, литературные премии — источник идей для подарка. Издательства тоже дают подсказки: например, книга из цикла “Интеллектуальный бестселлер” наверняка придётся по вкусу обладателю острого ума. События в жизни. Книжный магазин с готовностью поддержит любое важное переживание дорогого вам человека — подходящие книги найдутся для тех, кто ждёт ребёнка или собирается делать ремонт, завёл собаку или купил абонемент в танцевальную студию, готовится к поездке в новую страну или только вернулся из волнующего путешествия. Подумайте, что необычного и важного произошло в последнее время у близкого человека, — он точно оценит вашу внимательность. Подсказки в разговорах. Любая деталь может дать подсказку. Какие книги рекомендует известный человек, которым ваш друг на днях восхищался? Что поможет разобраться в инвестициях, которыми заинтересовался в последнее время? Даже если ваше общение сводится к жалобам на нехватку времени — поищите подходящий подарок среди книг по тайм-менеджменту, пособиям для заботы о себе, техникам восстановления энергии. Книги-пожелания. Иногда самое главное видно сразу. Новый роман Франсуазы Бурден “Глядя на море” оценит тот, кто скучает по песчаным пляжам. Книга об отношениях под тёплым названием “С тобой я дома” станет многозначительным подарком особенному человеку.

Вот ещё пять книг из “Читай-города”, которые станут хорошим подарком.

Автор: Эбби Ваксмэн

Люди, которые любят книги, предпочитают истории о таких же, как они сами. Нина Хилл определённо из них — сотрудница книжного магазина больше всего любит оставаться одна, чтобы отправиться в очередное книжное путешествие. Но налаженная жизнь интроверта заканчивается, когда обнаруживается, что у Нины есть целая куча родственников, о которых она ничего не знала. И они твёрдо намерены стать одной семьёй.

Автор: Елена Катишонок

История о “жили долго и счастливо”, только более реальная. Ведь всем известно, что в жизни, в отличие от сказок, случается всякое. Но герои романа Елены Катишонок, лауреата премии “Ясная поляна”, остаются вместе в горе и в радости. Потому что они семья. Трогательная, искренняя, глубокая книга, оставляющая надежду на лучшее.

Автор: Маргалит Фокс

Артур Конан Дойль — известный писатель, работавший в одном из самых популярных жанров. Но мало кто знает, что ещё он был общественным деятелем, защитником несправедливо осуждённых. Журналист Маргалит Фокс написала книгу для тех, кто любит нестандартные ракурсы. В ней автор Шерлока Холмса спасает от смертной казни своего друга с помощью метода расследования из знаменитых детективов.

Автор: Дмитрий Быков

Написанное с любовью и вниманием к личности исследование классики для тех, кому хочется большего. Книга об одном из крупнейших русских поэтов XX века Борисе Пастернаке представляет не только его жизнь и творчество, но и богатство внутреннего мира в эмоциях и поступках. Настоящее признание в любви автору и новая трактовка романа “Доктор Живаго”, сыгравшего роковую роль в его жизни.

Автор: Роберт Макки

Маленькие дети и серьёзные взрослые любят истории. Сторителлинг сегодня — один из главных инструментов продвижения товаров, услуг или личных брендов. Умение держать внимание, увлекательно рассказывать, интриговать и заставлять ждать развязки поможет не только стать звездой в любой компании, но и построить карьеру, найти свою аудиторию и реализовать самые амбициозные планы.