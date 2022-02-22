День носков и пены для бритья. Мемы о 23 февраля

День защитника Отечества наступит уже совсем скоро, а значит, пора вспомнить о том, какое важное место занимают в нашей жизни носки и пена для бритья. На самом деле ещё в прошлом году мы спросили у представителей сильного пола, о чем они мечтают на 23 Февраля. Ответы были самые разные, и носки, кстати, не всегда плохой вариант. Но всё же нашим мужчинам хочется чего-то с душой.

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Прочее Чайник, собака и улыбка красивой женщины. О чем мечтают мужчины на 23 Февраля?