День транспортной полиции. Горячие поздравления для бравых сотрудников
В профессиональный праздник говорим спасибо тем, кто охраняет нас на дорогах
18 февраля в России отмечают День транспортной полиции. Впрочем, праздник — неофициальный, а в этом году ещё и выпал на рабочий день. Но сказать спасибо тем, кто хранит порядок на дорогах и обеспечивает нашу безопасность в поездках, нам это не помешает. Как поздравить сотрудников транспортной полиции в стихах и прозе — читайте на amic.ru.
Из истории транспортной полиции
Сегодня это особое управление МВД РФ. Начало же транспортной полиции заложил декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны», датированный 18.02.1919. Первые транспортные милиционеры занимались тем же делом, что и современные полицейские, — обеспечивали порядок на транспорте.
Что именно делает транспортная полиция?
Отвечает за безопасность на сухопутном (общественном и железнодорожном), воздушном и водном транспорте. Работники транспортной полиции ответственны за пассажиров и грузы. Если конкретнее, то полицейские отвечают за:
— противодействие терроризму на транспорте;
— обнаружение наркотических веществ;
— безопасность пассажиров и грузов;
— обнаружение предметов, предназначенных для ведения боевых действий (взрывчатка, оружие, боеприпасы).
Как отмечают транспортные полицейские свой профессиональный праздник?
Всё проходит так же, как и у других силовых структур. Руководство организует праздничные мероприятия. Непосредственно перед ними в торжественной обстановке проходит награждение особо отличившихся сотрудников. А вот собственных памятных мест у этого подразделения МВД, к сожалению, нет. И если начальство планирует провести награждение вне стен своего подразделения, то организуется выезд сотрудников к одному из мемориалов славы или памяти, которые есть в городе.
Как поздравить сотрудников транспортной полиции в прозе:
С Днём транспортной полиции России. Пусть никакая дорога, никакая скорость, никакие колёса не скроют от тебя злодея. Желаем службы без происшествий и сложностей, счастливой жизни без проблем и трудностей. И пусть любая дорога ведёт к удаче!
Есть такая работа — оберегать дороги и делать их безопасными. Она сложна и невероятно нужна. Выполнять её могут лишь мужественные люди. Такие, как вы. Поздравляем с профессиональным праздником, с Днём транспортной полиции России. Удачи вам на дорогах!
На больших дорогах всегда было небезопасно... Но в сегодня есть кому постоять за нашу жизнь, честь и груз! С праздником вас, с Днём транспортной полиции! Будьте хранителями дорог, а мы не станем нарушать правила движения и никогда не забудем вас вовремя поздравить!
Поздравляю с Днём транспортной полиции России и пожелать хочу, чтобы на железных дорогах, в воздушном пространстве, на море и на суше всегда соблюдался полный порядок. Пусть каждый пассажир благодаря твоей работе чувствует себя в безопасности, пусть каждый груз доставляется вовремя, пусть каждый путь будет лёгким и добрым.
Поздравляем с Днём транспортной полиции! Каждый раз, как отправляемся в путь, каждый раз, как добрались в целости и сохранности, есть повод вспомнить вас и сказать спасибо за труды! Желаем долгих лет, крепких будней и жарких отпусков!
Как поздравить в стихах:
Желаем вам большого счастья,
Чтоб полной чашей жизнь у вас была,
Чтоб проходили мимо все ненастья,
Удача чтоб всегда с собой звала.
В День транспортной полиции России,
Мы поздравляем всех, кто это заслужил.
Кто каждый день, рискуя, тратя силы,
Покой и безопасность нам дарил.
И на вокзалах, и на станциях метро,
Вы ежечасно бережёте нас.
Желаем, чтоб удача и добро,
Ежеминутно также сторожили вас.
Пускай здоровье ваше будет крепко,
Во всём всегда сопутствует успех,
Пусть неудачи к вам приходят редко,
А жизнь течёт без всяческих помех.
Желаю нашей транспортной полиции
Быть на посту и не сдавать позиции!
Пускай на службе будет всё в порядке,
Живите всегда в мире и достатке!
Вы — нашей безопасности хранители,
Задержаны пусть будут нарушители,
Желаю вам здоровья, сил, терпения,
Успехов и бодрого настроения!
День транспортной полиции!
Ребята, поздравляю,
Отважным полицейским
Успехов я желаю.
Спасибо вам за службу,
За подвиг, доблесть, силу.
Желаю, чтоб удача
Вас пламенно любила.