День транспортной полиции. Горячие поздравления для бравых сотрудников

В профессиональный праздник говорим спасибо тем, кто охраняет нас на дорогах

18 февраля 2022, 02:45

18 февраля в России отмечают День транспортной полиции. Впрочем, праздник — неофициальный, а в этом году ещё и выпал на рабочий день. Но сказать спасибо тем, кто хранит порядок на дорогах и обеспечивает нашу безопасность в поездках, нам это не помешает. Как поздравить сотрудников транспортной полиции в стихах и прозе — читайте на amic.ru.

Из истории транспортной полиции

Сегодня это особое управление МВД РФ. Начало же транспортной полиции заложил декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны», датированный 18.02.1919. Первые транспортные милиционеры занимались тем же делом, что и современные полицейские, — обеспечивали порядок на транспорте.

Что именно делает транспортная полиция?

Отвечает за безопасность на сухопутном (общественном и железнодорожном), воздушном и водном транспорте. Работники транспортной полиции ответственны за пассажиров и грузы. Если конкретнее, то полицейские отвечают за:

  • — противодействие терроризму на транспорте;
    — обнаружение наркотических веществ;
    — безопасность пассажиров и грузов;
    — обнаружение предметов, предназначенных для ведения боевых действий (взрывчатка, оружие, боеприпасы).

Как отмечают транспортные полицейские свой профессиональный праздник?

Всё проходит так же, как и у других силовых структур. Руководство организует праздничные мероприятия. Непосредственно перед ними в торжественной обстановке проходит награждение особо отличившихся сотрудников. А вот собственных памятных мест у этого подразделения МВД, к сожалению, нет. И если начальство планирует провести награждение вне стен своего подразделения, то организуется выезд сотрудников к одному из мемориалов славы или памяти, которые есть в городе.

Как поздравить сотрудников транспортной полиции в прозе:

С Днём транспортной полиции России. Пусть никакая дорога, никакая скорость, никакие колёса не скроют от тебя злодея. Желаем службы без происшествий и сложностей, счастливой жизни без проблем и трудностей. И пусть любая дорога ведёт к удаче!
Есть такая работа — оберегать дороги и делать их безопасными. Она сложна и невероятно нужна. Выполнять её могут лишь мужественные люди. Такие, как вы. Поздравляем с профессиональным праздником, с Днём транспортной полиции России. Удачи вам на дорогах!
На больших дорогах всегда было небезопасно... Но в сегодня есть кому постоять за нашу жизнь, честь и груз! С праздником вас, с Днём транспортной полиции! Будьте хранителями дорог, а мы не станем нарушать правила движения и никогда не забудем вас вовремя поздравить!
Поздравляю с Днём транспортной полиции России и пожелать хочу, чтобы на железных дорогах, в воздушном пространстве, на море и на суше всегда соблюдался полный порядок. Пусть каждый пассажир благодаря твоей работе чувствует себя в безопасности, пусть каждый груз доставляется вовремя, пусть каждый путь будет лёгким и добрым.
Поздравляем с Днём транспортной полиции! Каждый раз, как отправляемся в путь, каждый раз, как добрались в целости и сохранности, есть повод вспомнить вас и сказать спасибо за труды! Желаем долгих лет, крепких будней и жарких отпусков!

Как поздравить в стихах:

  1. Желаем вам большого счастья,
    Чтоб полной чашей жизнь у вас была,
    Чтоб проходили мимо все ненастья,
    Удача чтоб всегда с собой звала.

  2. В День транспортной полиции России,
    Мы поздравляем всех, кто это заслужил.
    Кто каждый день, рискуя, тратя силы,
    Покой и безопасность нам дарил.


  3. И на вокзалах, и на станциях метро,
    Вы ежечасно бережёте нас.
    Желаем, чтоб удача и добро,
    Ежеминутно также сторожили вас.

  4. Пускай здоровье ваше будет крепко,
    Во всём всегда сопутствует успех,
    Пусть неудачи к вам приходят редко,
    А жизнь течёт без всяческих помех.

  5. Желаю нашей транспортной полиции
    Быть на посту и не сдавать позиции!
    Пускай на службе будет всё в порядке,
    Живите всегда в мире и достатке!

  6. Вы — нашей безопасности хранители,
    Задержаны пусть будут нарушители,
    Желаю вам здоровья, сил, терпения,
    Успехов и бодрого настроения!

  7. День транспортной полиции!
    Ребята, поздравляю,
    Отважным полицейским
    Успехов я желаю.
    Спасибо вам за службу,
    За подвиг, доблесть, силу.
    Желаю, чтоб удача
    Вас пламенно любила.

Комментарии
    Новости партнеров