День транспортной полиции. Горячие поздравления для бравых сотрудников

18 февраля в России отмечают День транспортной полиции. Впрочем, праздник — неофициальный, а в этом году ещё и выпал на рабочий день. Но сказать спасибо тем, кто хранит порядок на дорогах и обеспечивает нашу безопасность в поездках, нам это не помешает. Как поздравить сотрудников транспортной полиции в стихах и прозе — читайте на amic.ru.

Из истории транспортной полиции

Сегодня это особое управление МВД РФ. Начало же транспортной полиции заложил декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны», датированный 18.02.1919. Первые транспортные милиционеры занимались тем же делом, что и современные полицейские, — обеспечивали порядок на транспорте.

Что именно делает транспортная полиция?

Отвечает за безопасность на сухопутном (общественном и железнодорожном), воздушном и водном транспорте. Работники транспортной полиции ответственны за пассажиров и грузы. Если конкретнее, то полицейские отвечают за:

— противодействие терроризму на транспорте;

— обнаружение наркотических веществ;

— безопасность пассажиров и грузов;

— обнаружение предметов, предназначенных для ведения боевых действий (взрывчатка, оружие, боеприпасы).

Как отмечают транспортные полицейские свой профессиональный праздник?

Всё проходит так же, как и у других силовых структур. Руководство организует праздничные мероприятия. Непосредственно перед ними в торжественной обстановке проходит награждение особо отличившихся сотрудников. А вот собственных памятных мест у этого подразделения МВД, к сожалению, нет. И если начальство планирует провести награждение вне стен своего подразделения, то организуется выезд сотрудников к одному из мемориалов славы или памяти, которые есть в городе.

Как поздравить сотрудников транспортной полиции в прозе:

С Днём транспортной полиции России. Пусть никакая дорога, никакая скорость, никакие колёса не скроют от тебя злодея. Желаем службы без происшествий и сложностей, счастливой жизни без проблем и трудностей. И пусть любая дорога ведёт к удаче!

Есть такая работа — оберегать дороги и делать их безопасными. Она сложна и невероятно нужна. Выполнять её могут лишь мужественные люди. Такие, как вы. Поздравляем с профессиональным праздником, с Днём транспортной полиции России. Удачи вам на дорогах!

На больших дорогах всегда было небезопасно... Но в сегодня есть кому постоять за нашу жизнь, честь и груз! С праздником вас, с Днём транспортной полиции! Будьте хранителями дорог, а мы не станем нарушать правила движения и никогда не забудем вас вовремя поздравить!

Поздравляю с Днём транспортной полиции России и пожелать хочу, чтобы на железных дорогах, в воздушном пространстве, на море и на суше всегда соблюдался полный порядок. Пусть каждый пассажир благодаря твоей работе чувствует себя в безопасности, пусть каждый груз доставляется вовремя, пусть каждый путь будет лёгким и добрым.

Поздравляем с Днём транспортной полиции! Каждый раз, как отправляемся в путь, каждый раз, как добрались в целости и сохранности, есть повод вспомнить вас и сказать спасибо за труды! Желаем долгих лет, крепких будней и жарких отпусков!

Как поздравить в стихах: