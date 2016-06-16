День выборов в Алтайском крае назначен на 18 сентября

Фото Александры Черданцевой. Amic.ru

Выборы седьмого созыва Алтайского краевого Законодательного Собрания состоятся 18 сентября 2016 года. Дата была утверждена на внеочередной сессии алтайского парламента шестого созыва в четверг, 16 июня.

"Решение о назначении даты голосования должно быть принято не ранее 100 дней и не позднее 90 дней до определенной даты выборов. Постановление о назначении выборов должно быть опубликовано в газете "Алтайская правда" не позднее 20 июня", - сказал вице-спикер АКЗС Андрей Осипов.

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Прочее Кто из действующих депутатов "Единой России" в АКЗС идет на выборы?

Информационный портал Amic.ru публикует предварительную информацию о кандидатах в АКЗС от всех алтайских партий. Мы уже рассказали вам о том, кто из действующих депутатов "Единой России" идет на выборы, а также кого выдвинут КПРФ и ЛДПР.

Всего будет избрано 68 депутатов: 34 по одномандатным округам, еще 34 по спискам партий.

В этот же день, 18 сентября, по всей России, а также в Алтайском крае пройдут выборы седьмого созыва Государственной Думы РФ.

В Алтайском крае четыре одномандатных округа. Еще несколько человек будут избраны по спискам партий.

Официальное опубликование даты выборов носит технический характер, однако дает старт процессам предвыборной кампании: начинается процесс выдвижения и регистрации кандидатов, а после и предвыборная кампания.

Добавим, что действующему созыву АКЗС осталось работать два месяца. 30 июня пройдет очередная сессия, в июле депутаты уходят в отпуск, в августе состоится последнее заседание действующего созыва.