Денег не хватает. Менее 30% семей в Алтайском крае могут позволить себе аренду жилья

Аналитики составили рейтинг регионов России по доступности аренды жилья. Алтайский край в этом списке оказался в числе аутсайдеров, сообщает РИА Новости.

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Экономика В России из-за высокого спроса выросли цены на аренду квартир

В исследовании отмечается, что доступность аренды жилья для семей с двумя детьми в России в целом растёт. Типовую двухкомнатную квартиру могут позволить себе около 45% россиян.

Алтайский край в рейтинге занял 74 позицию из 85 возможных. Только 28,9% семей в регионе, по подсчётам экспертов, могут позволить себе аренду жилья, а для того чтобы снимать квартиру и обеспечивать семью, зарабатывать жителям региона нужно 60,4 тысячи рублей.

Лидеры списка – Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область. Три последних места заняли Севастополь, Кабардино-Балкарская и Чеченская республики.

Ранее сообщалось, что на рынке арендного жилья Барнаула – ажиотаж: горожане неделями и даже месяцами "пасут" сайты объявлений в поиске новых объявлений. Нет, жители не вредничают, выбирая варианты подешевле, "покрасивее", попросторнее и поближе к центру: в городе практически не осталось арендных квартир. Эксперты связывают эту тенденцию с ажиотажными ценами на недвижимость, которая поступает в продажу: сейчас собственникам выгоднее реализовать жильё, чем сдавать его.