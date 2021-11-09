Депутат АКЗС рассказал, как повысить инвестиционную привлекательность региона

Председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму Алтайского Заксобрания Владимир Семенов рассказал о том, как повысить инвестпривлекательность региона. Своим видением депутат поделился в ходе интернет-конференции на сайте АКЗС.

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Всего в адрес парламентария поступило пять вопросов. Так, один из них касался того, как привлечь в регион инвесторов. "Для привлечения инвесторов важны две составляющие: определенный набор мер поддержки, а также стабильность условий их работы на годы. И хочу отметить, что второй фактор наиболее важен, учитывая экономическую ситуацию, которая сегодня характерна для Алтайского края в целом", - отметил Семенов.

В продолжение темы об инвестициях председатель комитета высказал мнение, что срок действия льгот для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития необходимо продлить. "Для повышения инвестиционной привлекательности региона срок действия льгот и преференций для инвесторов должен быть более длительным, до 5-7 лет. Сегодня преференции для резидентов ТОСЭР действуют всего три года с момента регистрации", - напомнил депутат.

Отвечая на вопрос о развитии потребительского рынка, Владимир Семенов упомянул меры, которые будут способствовать повышению покупательной способности населения. "На мой взгляд, в перспективе необходимо создавать новые высокооплачиваемые рабочие места, которые, в свою очередь, приведут к повышению зарплаты, пенсии и социальных выплат населению. Надо отметить, что в проекте бюджета на 2022 год, который будет приниматься во втором чтении в ноябре, рост зарплаты для работников бюджетной сферы предусмотрен. Полагаю, что такой же рост должен быть и в коммерческих структурах - как следствие роста в бюджетной сфере", - подчеркнул председатель комитета.

Депутат также рассказал о взаимодействии с бизнес-сообществом и обсуждении дополнительных мер поддержки, о которых просят предприниматели. Этот вопрос будет обсуждаться на очередном заседании профильного комитета. "Ситуация динамично развивается, и наша задача - в мониторинге и в своевременном реагировании. Комитет готов быстро принимать необходимые решения по поддержке предпринимателей с учетом текущего положения", - заметил Семенов.