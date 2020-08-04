Депутат барнаульской Думы предложила Вячеславу Новикову сложить полномочия

Депутат городской думы Барнаула Оксана Молодых прокомментировала ситуацию с главой Октябрьского района Вячеславом Новиковым. Парламентарий опубликовала пост в своем Telegram-канале.

"Лето для высокопоставленного лица проходит под соусами судебных разбирательств, плохого самочувствия и госпитализации. Для главы района города Барнаула непозволительная роскошь вести такую насыщенную жизнь по этим направлениям. Фракция СР, безусловно, желает Вячеславу Григорьевичу скорого выздоровления, но тем не менее предлагаем подумать о добровольном сложении полномочий. Возможность изменения судебного решения об административном аресте оцениваю как маловероятную. Ситуация продолжительное время не позволяет главе работать и нести ответственность за район", – написала Молодых.

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Прочее Глава района Вячеслав Новиков "прогулял" второе заседание суда по собственной жалобе

Как уже сообщал amic.ru, 19 июля в Крутихинском районе Новикова остановили автоинспекторы. Чиновник находился за рулем своего кроссовера незаконно. Ранее главу Октябрьского района Барнаула лишили водительских прав и оштрафовали из-за отказа пройти медосвидетельствование.

Новиков объяснил, что почувствовал себя плохо и решил самостоятельно отправиться за медпомощью. Суд эти аргументы не убедили: чиновника признали виновным и назначили арест на 10 суток.

У Новикова было 10 дней, чтобы обжаловать постановление суда, чем он и воспользовался. Однако ни на первое, ни на второе заседание по своей жалобе чиновник так и не явился.