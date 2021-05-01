Депутат Госдумы от Алтайского края поздравил жителей региона с Первомаем

Лидер алтайских справороссов, депутат Госдумы от региона Александр Терентьев поздравил жителей с Праздником Весны и Труда. Обращение к землякам опубликовал партийный сайт.

"В этот прекрасный весенний день мы поздравляем друг друга с Первомаем! Этот праздник считают своим все люди труда. "Справедливая Россия – За правду" всегда отстаивала и отстаивает интересы широких масс трудящихся. Потому что именно они – главная созидательная сила общества. Мы говорили и говорим, что вклад каждого в развитие и процветание государства должен быть оценен по заслугам. Пока же мы далеки от этого: низкие доходы населения, безработица, нарушение прав работников, теневые схемы и проблемы в трудовом законодательстве – вот основные болевые точки, которые вызывают социальное напряжение в обществе. И наша основная задача – последовательная борьба за права простых граждан, справедливые условия труда и оплаты, комфортные условия жизни", – подчеркнул Терентьев.

Также парламентарий пожелал всем крепкого здоровья, сил, терпения и семейного благополучия.