Депутат ЛДПР Щукин намерен установить памятник детям войны в Барнауле

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Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания фракции ЛДПР Андрей Щукин объявил о начале работы по созданию в Барнауле памятника детям войны, сообщает пресс-служба партии.

С такой просьбой к нему обратились Совет бывших несовершеннолетних узников фашизма и общественная организация блокадников Ленинграда.

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По словам депутата, он намерен открыть фонд добровольных пожертвований, уже найден скульптор, готовится проект. Необходимо будет собрать специальную культурологическую комиссию, получить от нее разрешение и определить место.

"Такой памятник нам нужен! Старшее поколение пусть помнит, а молодое – знает о том, как страдали маленькие дети во время Второй Мировой. Они это заслужили. Подобные скульптуры установлены во многих регионах. Недавно был принят в первом чтении закон "О патриотизме", разработанный фракцией ЛДПР в АКЗС. Если все получится, памятник станет отличным началом его реализации", – сказал Андрей Щукин.

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