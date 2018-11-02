Депутат на Алтае попалась на фиктивной постановке на учет иностранцев

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Женщину-депутата в Рубцовском районе Алтайского края подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев из Узбекистана.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в отношении народной избранницы одного из сельских собраний возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

"По версии следствия, в августе 2018 года подозреваемая, являясь собственником жилого дома в одном из сел Рубцовского района, направила в отдел полиции уведомления о прибытии четырех граждан Республики Узбекистан для постановки на миграционный учет. При этом женщина достоверно знала, что иностранные граждане проживать в ее доме не будут, и фактически жилое помещение ею не предоставлялось", — указывают в СКР.

В итоге данные лица были поставлены на миграционный учет, и таким образом подозреваемая лишила сотрудников полиции, а также органы, отслеживающие исполнение законодательных актов РФ, возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами миграционного учета и их передвижением по территории нашей страны.

Расследование продолжается.