Депутатов АКЗС будут лишать мандатов за отсутствие деклараций

Фото: Вячеслав Мельников. ИА "Амител"

Алтайское Заксобрание ужесточило краевое антикоррупционное законодательство – теперь депутата могут лишить мандата за непредоставление декларации о доходах и конфликт интересов. Проект закона был принят во втором чтении на сессии в четверг, 31 марта, почти единогласно (62 из 64 депутатов проголосовали за).

По новому закону, вносящему правки в несколько законов края, лишить депутата АКЗС мандата могут за "непредставление или несвоевременное представление сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".

Декларации за 2015 год уже подаются. Они будут опубликованы примерно в середине апреля. Среди депутатов есть, напомним, один сидящий в СИЗО. Это член фракции КПРФ Александр Мастинин. Впрочем, и до следующих выборов нового созыва осталось всего пять с половиной месяцев.

Кроме того, все депутаты теперь будут обязаны "сообщать о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению такого конфликта".

И это тоже повод для лишения мандата.

О наличии конфликта интересов должны будут сообщать лица, замещающие государственные должности Алтайского края, должности государственной гражданской службы края, муниципальные должности, должности муниципальной службы.

Изменение в краевое законодательство внесли в соответствие с федеральным.

Принятый документ вносит правки сразу в несколько законов региона: "О статусе депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания", "Об Алтайском краевом Законодательном Собрании", Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве, "О государственных должностях Алтайского края", "О противодействии коррупции в Алтайском крае".