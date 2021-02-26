Депутаты АКЗС приняли новый закон о статусе педагогов в Алтайском крае

Депутаты АКЗС приняли новый закон о статусе педагогов на сессии 26 февраля. В документе прописаны новые и старые меры поддержки учителей, возможность бесплатной юридической консультации для защиты чести и достоинства, а также клятва учителей.

Как пишет "Политсибру", парламентарии уже не раз устраивали горячие споры вокруг нового закона, который не содержит кардинальных мер по изменению ситуации в сфере образования.

"Я когда педагогам рассказываю об этом законе, как правило, они отвечают: "Лучше бы зарплату подняли". В последние месяцы из разных муниципалитетов поступают тревожные звоночки. В крае есть проблема с формированием зарплаты педагогов. Например, в Панкрушихинском, Алейском районах. Работники образования там занимаются очковтирательством", – сказал глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов.

Другой депутат партии, Василий Железовский, заявил, что бухгалтеры Каменского района рассказывают ему, что перед ними ставят задачи посылать отчеты с "правильными" данными по зарплате.

Их поддержала и Евгения Боровикова, которая прошла в парламент от партии ЛДПР, но после вышла из состава. Она подтвердила слова коллег и заявила, что "действительно есть манипуляции с начислением заработной платы, и не в пользу учителей". Она лично обратилась к губернатору Виктору Томенко с просьбой наконец-то повлиять на ситуацию.

На защиту закона встали депутаты от "Единой России". Педагог Наталья Цепенко признала: да, закон кардинального ничего не изменит, но все же он нужен, и учительское сообщество воспринимает его положительно.

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Прочее Проверено на себе. Глава алтайского Минобрнауки первым дал клятву педагога

Ирина Солнцева назвала странным то, что коллеги смешивают вопросы статуса и заработной платы. Она признала, что зарплату надо повышать. "И были бы деньги, неужели Виктор Петрович не пустил бы их на эти цели. Но тут речь о другом, о поддержке педагога, который сегодня оказался бесправен", – сказала депутат.

Напомним, что законопроект "О статусе педагогического работника в Алтайском крае" предполагает несколько норм поддержки учителей. Сотрудники образовательных учреждений получают право на бесплатного юриста для защиты чести и достоинства, меры матпоощрения, включая премии за счет краевого бюджета, компенсацию расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения для проживающих в селе и другие.

Кроме того, закон предполагает собой клятву, которую учителя будут произносить, приходя на работу в школу. После того как общественность получила доступ к первой версии законопроекта, началось обсуждение текста клятвы учителей. Депутаты учли критику и ко второму чтению поменяли текст.

В качестве личного примера клятву педагога успел принести глава алтайского Минобрнауки Максим Костенко. Министр отметил, что никто не будет обязывать учителей давать ее.