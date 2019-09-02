Депутаты думы Барнаула исполнили указ Томенко и подняли зарплату чиновникам. И себе

Главе Барнаула и председателю гордумы подняли зарплату – с 44 до 50 тысяч рублей. Рост на 15%. Столько же "накинули" некоторым депутатам и всем муниципальным служащим города. Повышение одобрили депутаты БГД на заседании в пятницу, 30 августа. Но спасибо за это стоит сказать губернатору региона Виктору Томенко, который направил 1,5 млрд рублей на рост зарплат данной категории бюджетников по всему краю.

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Теперь глава города и председатель БГД будут иметь денежное вознаграждение – в документе это называется именно так – 50 668 рублей. До повышения было 44 059 рублей. Заместитель председателя БГД будет получать 45 тысяч рублей вместо 39 тысяч. Председатели комитетов – 39 тысяч рублей (было 33,9 тысячи), заместители председателей комитетов – 35 тысяч рублей (вместо 30 тысяч).

Это не вся зарплата: есть также надбавки за ученую степень кандидата или доктора наук, за работу со сведениями гостайны (для главы города), плюс ежемесячное денежное поощрение.

Но зарплату в БГД получает лишь четыре человека из 40. Это зампред думы Сергей Струченко, глава социального комитета Марина Понкрашева, зампред комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов, зампред комитета по законности и местному самоуправлению Дмитрий Ворсин. Глава гордумы Галина Буевич отказалась от зарплаты, поскольку официально работает ректором института культуры.

Зато прибавка 15% распространяется на всех остальных муниципальных служащих. Только в данном случае растут оклады, у них тоже есть другие надбавки. Оклад первого заместителя главы города был 9 524 рубля в месяц, будет – 10 953. Заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Барнаульской городской Думы, председатель Счетной палаты будут получать 9,8 тысячи рублей вместо 8,5 тысячи.

Губернатор Виктор Томенко утвердил рост зарплат бюджетников на 15% в мае 2019 года. На это из бюджета выделили 1,575 млрд рублей. Из них 625 млн – в помощь районам и городам для оплаты труда работников муниципальных учреждений. Так что подобное увеличение произошло или только произойдет по всему краю.